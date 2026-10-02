Врио главы Удмуртии подписала указ о единых мерах поддержки участников СВО

В Удмуртии установили единые базовые меры поддержки участников СВО и членов их семей. Правовой акт, зеркальный указу президента Владимира Путина (№ 327), 29 сентября подписала врио главы республики Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По документу получателями мер поддержки являются участники СВО, военнослужащие с приграничных территорий РФ, участники боевых действий в составе ВС ДНР и народной милиции ЛНР, начиная с мая 2014 года, а также члены их семей. К последней категории относятся супруги, дети, родители и иждивенцы.

В числе единых мер поддержки — льготы при посещении учреждений культуры, спорта и выставок, субсидия до 100 тыс. руб. на газификацию домовладения, содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении, приоритетное предоставление социальной и юридической помощи, а также внеочередное оказание медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.

Для детей предусмотрены, в частности, первоочередное зачисление в ближайшие к месту жительства школы и детсады, бесплатное питание в школах и организациях СПО, а также бесплатное посещение дополнительных занятий. Для семей также предусмотрены льготные путевки в организации отдыха и оздоровления детей.

Единые меры поддержки будут предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов о прохождении военной службы. Для большинства получателей их действие устанавливается как минимум до конца года, следующего за годом завершения спецоперации. Для участников, получивших инвалидность вследствие участия в СВО, и их семей, а также семей погибших солдат ряд мер устанавливается бессрочно.

Ряд региональных правовых актов о мерах поддержки участников СВО и членов их семей признаны утратившими силу. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.