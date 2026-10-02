На освещение федеральных трасс в Волгоградской области выделили 41 млн руб.

В Волгоградской области начали искать подрядчика на установку элементов освещения на федеральных трассах. Заказчик — ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» — установил начальную цену аукциона в 40,9 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», заявки на участие принимаются до 16 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчика на освещение трасс Р-228 и Р-260 в Волгоградской области выберут 21 октября

Фото: t.me / omelnichenko Подрядчика на освещение трасс Р-228 и Р-260 в Волгоградской области выберут 21 октября

Фото: t.me / omelnichenko

Работы, согласно технической документации лота, пройдут в январе 2027 года на двух участках. На трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград освещение установят на 600-метровом участке 504-го км. На трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск работы затронут трехкилометровый участок с 71-го по 73-й км. Общая протяженность обоих участков составит 3,7 км. Средства на освещение выделят из федерального бюджета.

До начала монтажа подрядчик должен провести обследование адресов, разработать и утвердить организационно-технологическую документацию и передать ее заказчику в течение 30 дней с даты заключения контракта. В состав документации войдут схемы расстановки оборудования, чертежи опор и фундаментов, расчеты ветровой и гололедной нагрузок, светотехнический расчет, технологические карты и сертификаты на материалы.

Линия освещения будет выполнена из металлических оцинкованных опор с самонесущим изолированным проводом. Их установят на расстоянии 0,5 м от бровки земляного полотна. В качестве осветительных приборов подрядчик установит светодиодные светильники мощностью не менее 100 Вт с эффективностью не менее 170 лм/Вт. Гарантийный срок службы светильников — не менее 5 лет, на работы по установке — не менее 3 лет, на антикоррозионное покрытие опор — не менее 15 лет.

Марина Окорокова