«БашРТС» приступила к подаче отопления

ООО «БашРТС» начало подачу тепла в Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Ишимбае, Нефтекамске и Агиделе. Решение о запуске отопительного сезона приняли главы местных администраций, сообщили в пресс-службе компании. Приоритетное подключение получили социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения, после чего тепло направляется в многоквартирные дома и другие здания.

Подача тепла происходит поэтапно, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить плавный переход в зимний режим, напомнили в «БашРТС». После подачи теплоносителя от котельных или ТЭЦ до полного прогрева радиаторов в помещениях может потребоваться несколько дней.

Летом специалисты предприятия обслужили более 1706 тыс. погонных метров трубопроводов, 12 крупных котельных, 25 малых котельных цехов, 350 центральных тепловых пунктов и 22 насосные станции.

Кроме того, тепловая инспекция проверила готовность более 12 тыс. объектов к работе в зимних условиях. В число обследованных зданий вошли 7819 многоквартирных домов.

Олег Вахитов