В Пермском крае могут смениться председатели пяти судов

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края объявила об открытии вакантных должностей председателей пяти районных судов. Как сообщается на сайте ККС, речь идет об Индустриальном, Ленинском и Свердловском судах Перми, а также об Очерском и Чайковском судах Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский краевой суд Фото: Пермский краевой суд

Заявления и документы от претендентов будут приниматься по 15 октября 2026 года.

Индустриальный суд Перми с июля 2015 года возглавляет Алексей Крайнов, Свердловский суд Перми с июня 2014 года — Александр Устименко. Ленинским судом Перми с августа 2021 года руководит Юрий Самылов, Чайковским городским судом с июня 2021 года — Лариса Мехрякова. Очерский районный суд с июня 2021 года возглавляет Алексей Рябов.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 25 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина. Решение было принято на основании его письменного заявления об отставке. Александр Суханкин был назначен председателем Пермского краевого суда 18 марта 2022 года на шестилетний срок полномочий.