В Уфе пройдет первое заседание горсовета нового созыва

Сегодня в Уфе состоится первое заседание горсовета шестого созыва. Депутатов, избранных по партийным спискам, закрепят за территориями, соответствующими 18 одномандатным округам. Главный вопрос повестки — избрание спикера горсовета.

Сейчас совет возглавляет генеральный директор АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет Уфы"» Марат Васимов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в новом составе горсовета 28 мест отведено депутатам от «Единой России», три — от ЛДПР, два — от КПРФ, по одному — от «Новых людей», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливой России».

Идэль Гумеров