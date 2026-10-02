Более 80% южноуральцев готовы переехать в другой регион ради повышения

Каждый четвертый житель Челябинской области (23%) согласен покинуть родной город ради карьеры, еще более половины (59%) респондентов пойдут на переезд, если предполагается значительный карьерный «апгрейд». Еще 2% готовы сменить место жительства крайне неохотно. Таковы результаты опроса платформы hh.ru и группы «Ренессанс Страхование».

Главным фактором для переезда оказалось повышение зарплаты. Его выбрало подавляющее большинство (90%) респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (61%), более дешевое жилье (48%), приятный климат (47%) и возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения (39%). Чаще других покинуть родной регион готовы молодые южноуральцы в возрасте от 18 до 24 лет (28% опрошенных этого возраста выбрали такой вариант).

При этом почти три четверти опрошенных (74%) сообщили, что от переезда их удерживает наличие собственного жилья. Еще 26% не хотят покидать привычную городскую инфраструктуру, а 16% предпочитают работать удаленно на столичную компанию.

Виталина Ярховска