Курганца будут судить за передачу сыну мопеда

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в передаче 10-летнему сыну мопеда — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, отец купил 10-летнему сыну мопед и разрешил им пользоваться, зная, что у мальчика нет необходимых для этого навыков и поездка может стать опасной. В итоге 14 июня этого года ребенок столкнулся с автомобилем и получил травмы. Фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Виталина Ярховска