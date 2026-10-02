WP: США перенаправили Латинской Америке выделенные для Европы $52 млн

Администрация США перенаправила $52 млн, выделенные на помощь странам Европы и Ближнего Востока, «консервативно настроенным правительствам» Латинской Америки, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Газета отмечает, что против перераспределения средств выступали члены Демократической партии.

Госдеп предупредил Конгресс о своих планах в сентябре. После этого сенатор-демократ Джинн Шахин и член Палаты представителей, демократ Грегори Микс приостановили перевод средств. Однако 30 сентября администрация США уведомила Конгресс о том, что игнорирует решение о приостановке и продолжает переводы Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии. Вместо них деньги должны были получить Словакия, Северная Македония, Тунис и Ирак, уточняет WP.

Демократы Шахин и Микс в письме госсекретарю Марко Рубио назвали этот шаг нарушением законодательных требований в отношении того, на что могут быть потрачены эти деньги. Лишение финансирования Словакии и Северной Македонии «вызвало особенно сильное сопротивление», потому что эти средства были заложены в законопроект, касающийся «стран, пострадавших от войны на Украине».

«Обе палаты Конгресса выделили эти средства для конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников... Исполнительная власть не обладает неограниченной свободой действий в перенаправлении этих средств на не связанные с политикой администрации приоритеты или страны»,— подчеркнули законодатели.

В Госдепе сказали изданию, что выделенные деньги «лучше было бы использовать в Латинской Америке». Это, как считается, будет соответствовать внешнеполитической доктрине Дональда Трампа о переориентации приоритетов на Западное полушарие. Средства «будут направлены на борьбу с наркотерроризмом и помогут обеспечить безопасность Панамского канала», заверили в Госдепе.