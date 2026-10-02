Продавцам Ozon вслед за WB отсрочили уплату некоторых налогов

Российское правительство ввело отсрочку по уплате некоторых налогов и страховых взносов продавцами Ozon. Также приостановлено проведение проверок в их отношении.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о поддержке бизнеса, «пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты группы "Интернет решения" (Ozon)». Меры распространяются на юрлиц и ИП, при этом бизнес должен быть зарегистрирован после декабря 2025 года либо размер причиненного ущерба составить более 5% годового дохода.

Устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ, налога при применении УСН, налога на профессиональный доход. Также — страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, которые должны быть уплачены с августа 2026 года по июль 2027-го. До конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки уплаты страховых взносов.

Прежде аналогичные меры поддержки ввели для предпринимателей «РВБ» (Wildberries).