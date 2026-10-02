Челябинская область готовится к визиту президента РФ Владимира Путина

В пятницу, 2 октября, ожидается рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Челябинскую область. В региональном центре усилены меры безопасности, на дорогах по гостевым маршрутам проводятся оперативные коммунальные работы, в районе аэропорта зафиксировано присутствие спецтехники.

Накануне, 1 октября, глава государства принимал участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Сразу после завершения программы в Сочи запланирована его поездка на Южный Урал. Последний раз президент посещал Челябинск в феврале 2024 года: тогда в программу визита вошли посещение челябинского «Завода роботов» на базе кузнечно-прессового завода и встреча со студентами и работниками промышленных предприятий.

Евгений Рыженьков