Politico рассказало о подготовке в ЕС плана на случай отставки Мерца
Европейские столицы готовятся к тому, что канцлер Германии Фридрих Мерц может отойти от власти — если не уйти в отставку, то увязнуть во внутриполитической борьбе, которая отвлечет его внимание от дебатов вокруг бюджета ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что правительства двух неназванных европейских стран уже провели внутренние переговоры на тему возможного ухода господина Мерца с поста.
«Они относятся к вопросу очень серьезно. Мерц возглавляет крупнейшую экономику ЕС и является главным переговорщиком от богатых стран, стремящихся ограничить расходы в предложенном семилетнем бюджете на 2 трлн евро. Он же — движущая сила устремлений ЕС по спасению тяжелой промышленности», — пишет Politico.
Источники Politico сообщили, что сейчас рассматриваются три возможных сценария: канцлер продолжит работу, его заменит коллега по ХДС или последует крах правительства. Наихудшим сценарием для Брюсселя был бы Берлин без лидера или с крайне правым правительством, сформированным укрепляющейся «Альтернативой для Германии», указывает издание.
Значение политической устойчивости Фридриха Мерца для европейских решений связано с ролью самой Германии: в сентябре 2025 года господин Мерц говорил, что как крупнейшая страна региона она важна для попыток европейских стран вновь сплотиться. При этом в марте 2026 года его позиции внутри страны оценивались как неустойчивые из-за низких рейтингов, разногласий в правящей коалиции, роста правых сил и экономических проблем. Ослабление канцлера поэтому затрагивает не только его личный политический ресурс, но и способность Берлина выступать опорой для согласования решений ЕС.
Сценарий возможной замены Мерца имеет конкретного потенциального преемника: в сентябре 2026 года премьер Северного Рейна—Вестфалии Хендрик Вюст назывался первым среди претендентов и входил в число наиболее популярных политиков Германии с рейтингом около 25%. При Мерце Берлин одновременно взял на себя увеличение оборонных расходов и курс на создание сильнейшей сухопутной армии Европы, поэтому возможная смена руководителя затрагивает широкий набор внешнеполитических и бюджетных приоритетов, а не только кадровый вопрос.