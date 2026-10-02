Politico рассказало о подготовке в ЕС плана на случай отставки Мерца

Европейские столицы готовятся к тому, что канцлер Германии Фридрих Мерц может отойти от власти — если не уйти в отставку, то увязнуть во внутриполитической борьбе, которая отвлечет его внимание от дебатов вокруг бюджета ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что правительства двух неназванных европейских стран уже провели внутренние переговоры на тему возможного ухода господина Мерца с поста.

«Они относятся к вопросу очень серьезно. Мерц возглавляет крупнейшую экономику ЕС и является главным переговорщиком от богатых стран, стремящихся ограничить расходы в предложенном семилетнем бюджете на 2 трлн евро. Он же — движущая сила устремлений ЕС по спасению тяжелой промышленности», — пишет Politico.

Источники Politico сообщили, что сейчас рассматриваются три возможных сценария: канцлер продолжит работу, его заменит коллега по ХДС или последует крах правительства. Наихудшим сценарием для Брюсселя был бы Берлин без лидера или с крайне правым правительством, сформированным укрепляющейся «Альтернативой для Германии», указывает издание.