Объем производства в агрокомплексе Челябинской области вырос на 14%

За 2025 год объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области составил 173,1 млрд руб. Это на 14,1% больше, чем в 2024-м, следует из итоговой инфографики Челябинскстата.

Индексы производства агротоваров увеличились практически во всех видах хозяйств. Так, сильнее всего показатель вырос у фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 24,9% к величине 2024 года. На 5% повысился индекс в хозяйствах всех категорий, на 3% — в специализированных организациях. Однако население стало изготавливать такой продукции на 1,3% меньше.

Виталина Ярховска