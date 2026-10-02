В Челябинске проложили первые 500 м метротрамвая на линии «Север-Юг»

Группа компаний «Моспроект-3» (генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая) сообщила о проходке первых 500 м правого перегонного тоннеля на линии «Север-Юг». Работы ведутся от остановочного пункта «Улица Овчинникова» в сторону центра города. В настоящее время проходческий комплекс находится на глубине около 30 м, проходя участок под зданием челябинского элеватора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рыженьков Фото: Евгений Рыженьков

По данным подрядчика, работы осложнены спецификой грунта, который на данном отрезке является скалистым. Для проходки в твердых породах используется специализированное оборудование, на площадке задействованы специалисты из КНР, сотрудники субподрядной организации CRCC. Согласно техническому заданию, строящийся тоннель должен соединиться с подземными выработками под Торговым центром, которые были законсервированы 16 лет назад.

За день проходчик прокладывает около 2–4 м тоннеля, работы ведутся круглосуточно в две смены.

Евгений Рыженьков