Nike анонсировала масштабные увольнения из-за обвала продаж в Китае
Компания Nike объявила об очередном этапе реструктуризации, включающем новые сокращения штата и реорганизацию региональных подразделений. Пойти на эти меры производителю спортивной одежды пришлось из-за падающих показателей в Китае, где его продажи в первом квартале обвалились на 26%, сообщает Reuters.
Масштабы сокращения пока не определены, уведомлять персонал начнут в 2027 году. Ожидается, что программа реорганизации позволит компании сэкономить около $2,5 млрд до 2031 финансового года, при этом основная часть экономии придется на 2029 и 2030 годы.
Производитель ожидает продолжения спада: по прогнозам Nike, в 2027 финансовом году выручка снизится в пределах 7–9%, хотя эксперты ранее рассчитывали на падение лишь на 2%. Аналитики отмечают, что финансовые проблемы компании вызваны отсутствием ярких новинок, из-за чего Nike приходится стимулировать продажи скидками и промоакциями.
«Наш спортивный сегмент Nike Performance пока недостаточно велик, чтобы компенсировать давление, которое мы наблюдаем в категориях повседневной одежды, бренде Jordan и в Большом Китае (совокупный рынок КНР, Гонконга, Макао и Тайваня.— "Ъ")»,— заявил гендиректор компании Эллиот Хилл. Он добавил, что компания уже намеренно сокращает объемы выпусков ретро-линеек Jordan.
Помимо оптимизации штата изменения включают переход с четырех на три макрорегиона: Америка, АТР вместе с Большим Китаем, а также регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
Ситуацию для компании усложняет и рост конкуренции: в сентябре звезда французского футбола Килиан Мбаппе завершил 20-летнее сотрудничество с Nike и перешел к швейцарскому бренду On.
Реструктуризация Nike должна работать по двум каналам: сокращение расходов — через штат и региональную структуру, а восстановление продаж — через маркетинг, розничных партнеров и спортивный ассортимент. В декабре 2024 года Эллиот Хилл говорил об увеличении маркетинговых вложений, укреплении отношений с розницей и фокусе на кроссовках и других товарах для занятий спортом. Давление на спрос уже проявлялось в том числе в активном использовании скидок: в предпраздничный сезон распродаж 2024 года Nike продавала кроссовки с очень существенными скидками.
У проблем компании в Китае есть и политическая предыстория: в марте 2021 года Nike бойкотировали после отказа использовать хлопок из Синьцзяна, а компанию критиковали чиновники и СМИ. При этом во втором квартале 2021 года продажи Nike в Китае выросли на 17% даже на фоне призывов к бойкоту, поэтому этот фактор сам по себе не объясняет последующее ослабление бизнеса. К декабрю 2025 года продажи в КНР снижались уже шестой квартал подряд, причем на показатели также повлияли введенные США импортные тарифы.