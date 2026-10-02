Nike анонсировала масштабные увольнения из-за обвала продаж в Китае

Компания Nike объявила об очередном этапе реструктуризации, включающем новые сокращения штата и реорганизацию региональных подразделений. Пойти на эти меры производителю спортивной одежды пришлось из-за падающих показателей в Китае, где его продажи в первом квартале обвалились на 26%, сообщает Reuters.

Масштабы сокращения пока не определены, уведомлять персонал начнут в 2027 году. Ожидается, что программа реорганизации позволит компании сэкономить около $2,5 млрд до 2031 финансового года, при этом основная часть экономии придется на 2029 и 2030 годы.

Производитель ожидает продолжения спада: по прогнозам Nike, в 2027 финансовом году выручка снизится в пределах 7–9%, хотя эксперты ранее рассчитывали на падение лишь на 2%. Аналитики отмечают, что финансовые проблемы компании вызваны отсутствием ярких новинок, из-за чего Nike приходится стимулировать продажи скидками и промоакциями.

«Наш спортивный сегмент Nike Performance пока недостаточно велик, чтобы компенсировать давление, которое мы наблюдаем в категориях повседневной одежды, бренде Jordan и в Большом Китае (совокупный рынок КНР, Гонконга, Макао и Тайваня.— "Ъ")»,— заявил гендиректор компании Эллиот Хилл. Он добавил, что компания уже намеренно сокращает объемы выпусков ретро-линеек Jordan.

Помимо оптимизации штата изменения включают переход с четырех на три макрорегиона: Америка, АТР вместе с Большим Китаем, а также регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Ситуацию для компании усложняет и рост конкуренции: в сентябре звезда французского футбола Килиан Мбаппе завершил 20-летнее сотрудничество с Nike и перешел к швейцарскому бренду On.

Эрнест Филипповский