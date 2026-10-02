Просроченные долги по ипотеке на строящееся жилье на Южном Урале выросли на 39%

За январь — август 2026 года просроченная задолженность по ипотеке на строящиеся квартиры в Челябинской области достигла 269 млн руб. С начала года показатель увеличился на 38,7%, сообщает компания «Долговой консультант».

В целом по стране просрочка по займам на еще не сданные квартиры выросла на 20,5%, или на 3,8 млрд руб. Всего россияне не смогли вовремя выплатить 22,6 млрд руб. Регионами-лидерами по приросту просрочки в абсолютном выражении стали Краснодарский край (+957 млн руб.), Ростовская область (+231 млн руб.) и Московская область (+280 млн руб.).

Виталина Ярховска