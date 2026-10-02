Сбербанк продает здание своего единственного офиса в Красновишерске

На торги вновь выставлен единственный офис Сбербанка в Красновишерске. Начальная цена здания, расположенного на ул. Спортивной, 17, составляет 5,854 млн руб. Торги состоятся 12 октября.

Ранее помещение площадью 276,3 кв. м уже становилось предметом торгов. Минувшим летом стартовая цена помещения составляла 7,3 млн руб. Процедуры не состоялись из-за отсутствия претендентов.

Как сообщает издание «Красная Вишера», после продажи офис Сбербанка в городе разместится на арендных площадях.

Кроме недвижимости в Красновишерске структуры «Сбера» продают помещения и в других территориях Пермского края. Так, на портале Avito содержатся данные о продаже зданий в Перми, Соликамске, Оханске, а также в нескольких поселках и селах.