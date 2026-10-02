Умерла основательница челябинского зоопарка

На 74-м году жизни скончалась основательница и первый директор зоопарка Челябинска Галина Тютина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 1995 году Галина Тютина возглавила созданное муниципальное учреждение культуры «Зоопарк». Для посетителей его открыли 13 сентября 1996-го, в день 260-летия Челябинска. Спустя год, в 1997-м, здесь начал работу первый в России детский контактный зоопарк.

Коллектив зоопарка назвал Галину Тютину «сердцем» организации.

«Однажды она увидела замерзающих животных и не смогла пройти мимо. Вечерами после работы бежала кормить диких зверей. Собирала по подъездам остатки еды. Договаривалась с овощной базой, с соседями, с войсковой частью. Уговаривала, просила, обивала пороги кабинетов. Косулю забрала домой — в обычную панельную „двушку“, чтобы согреть. Она вытащила диких животных из ледяного ада, а потом добилась, чтобы у них появился дом, а у города — настоящий зоопарк»,— подчеркнули сотрудники зоопарка в сообщении.

Виталина Ярховска