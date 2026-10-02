В Челябинске восемь жителей подозревают в нелегальной прописке 100 мигрантов

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали восемь местных жителей, подозреваемых в фиктивной постановке на учет более 100 иностранных граждан (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По предварительным данным, в 2025–2026 годах сообщники за материальное вознаграждение оформляли мигрантам временную регистрацию в своих квартирах. При этом предоставлять помещения для жилья они не собирались. Пятеро из подельников были принимающей стороной для иностранцев. Так местные жители могли легализовать в России более 100 мигрантов.

Участников преступной группировки задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и следователи ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. В операции также были задействованы бойцы СОБР и ОМОН регионального управления Росгвардии. По адресам проживания фигурантов и в офисе миграционной консалтинговой организации изъяты телефоны, компьютеры, карты, деньги и документы.

Виталина Ярховска