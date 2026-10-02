Финские депутаты заявили о следах посторонних в своих квартирах

Сразу несколько депутатов финского парламента заявили, что в их отсутствие в их квартиры кто-то пробирался. По словам парламентариев, неизвестные ничего не крали, но оставляли заметные следы: открытые двери или включенный свет. Спикер парламента Юсси Халла-ахо сделал предположение, что это делалось намеренно.

Сколько именно депутатов стали целью неизвестных, не сообщается. Господин Халла-ахо назвал количество таких случаев «значительным», а Yle пишет, что речь идет «менее чем о 20» парламентариях. Инциденты происходили в течение года, и, по словам председателя парламента, пострадавших депутатов не объединяет партийная принадлежность. «Возможно, в этих случаях есть определенные повторяющиеся признаки. Но с точки зрения интересов следствия было бы неразумно уточнять, о чем именно идет речь»,— сказал он.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что за этими событиями может стоять иностранное вмешательство. «Атака на члена парламента — это атака на демократию. Это недопустимо ни в какой форме»,— заявил президент Финляндии Александр Стубб. Полиция Хельсинки при поддержке Центральной криминальной полиции начала предварительное расследование.