В Оренбурге осудили виновника масштабного пожара в многоэтажке

В Оренбурге вынесли приговор местному жителю, по вине которого начался масштабный пожар в многоквартирном доме в Больничном проезде. Как сообщили в судебном участке №2 мирового судьи Центрального района, фигурант оставил без присмотра зажженную свечу в зале рядом с горючими материалами, из-за чего и вспыхнул огонь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ» сообщал, что пожар произошел 12 ноября 2025 года недалеко от центра города. Площадь пожара составила порядка 1 тыс. кв. м. Из здания экстренно было эвакуировано 220 человек. В ходе разбирательства часть потерпевших заявила гражданские иски о возмещении ущерба: подсудимый полностью признал вину, раскаялся и согласился с выдвинутыми требованиями.

Суд рассмотрел дело и назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год. Сообщается, что все гражданские иски удовлетворены в полном объеме, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Яна Вежлева