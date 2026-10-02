WSJ: Минюст США начал проверять дело Никсона на ошибки прокуроров

Министерство юстиции США начало предварительную проверку действий прокуроров, расследовавших «Уотергейтский скандал» 1970-х годов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, ведомство изучает материалы, представленные бывшим помощником Ричарда Никсона Джеффом Шепардом, утверждающего, что 37-го президента США свергло «глубинное государство».

Господин Шепард выступил с этим заявлением перед Управлением профессиональной ответственности Минюста — внутренним надзорным органом, расследующим заявления о нарушениях. По его мнению, спецпрокуроры Арчибальд Кокс и Леон Яворски нарушали процессуальные права обвиняемых, проводили тайные встречи с судьями и скрывали доказательства от защиты. Ведомству он предоставил архивные документы, которые, по его мнению, доказывают, что экс-президентом и его окружением поступили несправедливо.

В 2022 году — при администрации Джо Байдена — запрос господина Шепарда о проведении расследования ведомство отклонило. Тогда в Минюсте сослались на то, что с момента скандала прошло слишком много лет.

По словам источников WSJ, сейчас речь идет о предварительном изучении материалов, и неясно, перерастет ли оно в полноценное расследование. «Учитывая его (господина Шепарда.— "Ъ") опыт и исследовательские работы по Уотергейту, он был приглашен для проведения презентации. Однако эта презентация не является расследованием»,— прокомментировали в Минюсте.

Интерес министерства к ревизионистским заявлениям совпал с риторикой Белого дома, представители которого нашли сходства между действующим президентом США Дональдом Трампом и Ричардом Никсоном. Республиканцы видят «в жестком экс-президенте, которого ненавидела пресса и осаждали расследованиями, исторический аналог Трампа», пишет WSJ.

В июне вице-президент Джей Ди Вэнс прямо проводил эту параллель во время своего публичного выступления. «Если посмотреть на историю того, как "глубинное государство" свергло Ричарда Никсона, то она мало чем отличается от того, что те же группы людей — те же институты — пытались сделать с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока»,— говорил он.