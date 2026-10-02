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WSJ: Минюст США начал проверять дело Никсона на ошибки прокуроров

Министерство юстиции США начало предварительную проверку действий прокуроров, расследовавших «Уотергейтский скандал» 1970-х годов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, ведомство изучает материалы, представленные бывшим помощником Ричарда Никсона Джеффом Шепардом, утверждающего, что 37-го президента США свергло «глубинное государство».

Господин Шепард выступил с этим заявлением перед Управлением профессиональной ответственности Минюста — внутренним надзорным органом, расследующим заявления о нарушениях. По его мнению, спецпрокуроры Арчибальд Кокс и Леон Яворски нарушали процессуальные права обвиняемых, проводили тайные встречи с судьями и скрывали доказательства от защиты. Ведомству он предоставил архивные документы, которые, по его мнению, доказывают, что экс-президентом и его окружением поступили несправедливо.

В 2022 году — при администрации Джо Байдена — запрос господина Шепарда о проведении расследования ведомство отклонило. Тогда в Минюсте сослались на то, что с момента скандала прошло слишком много лет.

По словам источников WSJ, сейчас речь идет о предварительном изучении материалов, и неясно, перерастет ли оно в полноценное расследование. «Учитывая его (господина Шепарда.— "Ъ") опыт и исследовательские работы по Уотергейту, он был приглашен для проведения презентации. Однако эта презентация не является расследованием»,— прокомментировали в Минюсте.

Интерес министерства к ревизионистским заявлениям совпал с риторикой Белого дома, представители которого нашли сходства между действующим президентом США Дональдом Трампом и Ричардом Никсоном. Республиканцы видят «в жестком экс-президенте, которого ненавидела пресса и осаждали расследованиями, исторический аналог Трампа», пишет WSJ.

В июне вице-президент Джей Ди Вэнс прямо проводил эту параллель во время своего публичного выступления. «Если посмотреть на историю того, как "глубинное государство" свергло Ричарда Никсона, то она мало чем отличается от того, что те же группы людей — те же институты — пытались сделать с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока»,— говорил он.

Фотогалерея

Загадка «Уотергейта»

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У Ричарда Никсона, 37-го президента США (на фото), не было оснований сомневаться в том, что в 1972 году он переизберется на второй срок. В его активе были высадка американцев на Луну, восстановление отношений с Китаем и фактическое окончание вьетнамской войны. «Мир уже у нас в руках»,— заявил Никсон в своей предвыборной речи и через 11 дней победил в 49 штатах. Это успех, который до сих пор не удалось повторить никому

У Ричарда Никсона, 37-го президента США (на фото), не было оснований сомневаться в том, что в 1972 году он переизберется на второй срок. В его активе были высадка американцев на Луну, восстановление отношений с Китаем и фактическое окончание вьетнамской войны. «Мир уже у нас в руках»,— заявил Никсон в своей предвыборной речи и через 11 дней победил в 49 штатах. Это успех, который до сих пор не удалось повторить никому

Фото: Владимир Мусаэльян / Фотоархив журнала «Огонёк»

17 июня 1972 года в штабе Демократической партии США в вашингтонском комплексе «Уотергейт» за установкой прослушивающей аппаратуры были пойманы с поличным пять человек &lt;br>На фото: штаб кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт»

17 июня 1972 года в штабе Демократической партии США в вашингтонском комплексе «Уотергейт» за установкой прослушивающей аппаратуры были пойманы с поличным пять человек
На фото: штаб кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт»

Фото: AP

Помимо двух «жучков» у мужчин в деловых костюмах и резиновых перчатках были обнаружены набор отмычек и $5,3 тыс. наличными. Все арестованные оказались сотрудниками ЦРУ в отставке, а двое из них — Джеймс Маккорд и Говард Хант — числились в штате избирательного штаба Ричарда Никсона&lt;br>На фото: пленка и магнитофон из Уотергейтского дела

Помимо двух «жучков» у мужчин в деловых костюмах и резиновых перчатках были обнаружены набор отмычек и $5,3 тыс. наличными. Все арестованные оказались сотрудниками ЦРУ в отставке, а двое из них — Джеймс Маккорд и Говард Хант — числились в штате избирательного штаба Ричарда Никсона
На фото: пленка и магнитофон из Уотергейтского дела

Фото: National Archives / AP

Карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая как полиция выгоняет из штаба кандидата в президенты от Демократической партии «шпиона» и администрацию Ричарда Никсона

Карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая как полиция выгоняет из штаба кандидата в президенты от Демократической партии «шпиона» и администрацию Ричарда Никсона

На фото: бывший агент ЦРУ Говард Хант, который работал в команде Ричарда Никсона и был одним из организаторов попытки установить «жучки». Именно он нанял людей, проникших в офис демократов для установки прослушивающей аппаратуры

На фото: бывший агент ЦРУ Говард Хант, который работал в команде Ричарда Никсона и был одним из организаторов попытки установить «жучки». Именно он нанял людей, проникших в офис демократов для установки прослушивающей аппаратуры

Фото: AP

О проникновении злоумышленников в штаб-квартиру Демократической партии журналистам Washington Post Бобу Вудворту (справа) и Карлу Бернстайну (слева) рассказал человек, имя которого репортеры поклялись не называть. В историю Уотергейтского скандала он вошел под прозвищем Глубокая глотка

О проникновении злоумышленников в штаб-квартиру Демократической партии журналистам Washington Post Бобу Вудворту (справа) и Карлу Бернстайну (слева) рассказал человек, имя которого репортеры поклялись не называть. В историю Уотергейтского скандала он вошел под прозвищем Глубокая глотка

Фото: AP

Исследователь Роберт Геттлин в своей книге «Молчаливый заговор: свержение президента» писал: «С точки зрения предстоящих в ноябре выборов это преступление вообще было лишено всякого смысла. Никакой такой секретной информации про соперников &quot;жучки&quot; не могли дать: к середине июня демократы еще не избрали своего кандидата в президенты, готового бросить вызов Никсону. Да и все опросы общественного мнения свидетельствовали: кто бы ни оказался соперником Никсона, он будет разбит в пух и прах» &lt;br>На фото: кандидат в президенты США от Демократической партии Джордж Макговерн

Исследователь Роберт Геттлин в своей книге «Молчаливый заговор: свержение президента» писал: «С точки зрения предстоящих в ноябре выборов это преступление вообще было лишено всякого смысла. Никакой такой секретной информации про соперников "жучки" не могли дать: к середине июня демократы еще не избрали своего кандидата в президенты, готового бросить вызов Никсону. Да и все опросы общественного мнения свидетельствовали: кто бы ни оказался соперником Никсона, он будет разбит в пух и прах»
На фото: кандидат в президенты США от Демократической партии Джордж Макговерн

Фото: Ray Stubblebine / AP

Злоумышленников задержали при интересных обстоятельствах. Вскрыв отмычками дверь штаб-квартиры, они заклеили язычок самозахлопывающегося замка клейкой лентой. Однако охранник, совершавший ночной обход отеля, заметил скотч и оборвал его. После того как он ушел, взломщики изнутри открыли дверь и снова зафиксировали язычок замка скотчем. Когда охранник опять это увидел, то вызвал полицию&lt;br> На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и члена Республиканской партии

Злоумышленников задержали при интересных обстоятельствах. Вскрыв отмычками дверь штаб-квартиры, они заклеили язычок самозахлопывающегося замка клейкой лентой. Однако охранник, совершавший ночной обход отеля, заметил скотч и оборвал его. После того как он ушел, взломщики изнутри открыли дверь и снова зафиксировали язычок замка скотчем. Когда охранник опять это увидел, то вызвал полицию
На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и члена Республиканской партии

На вызов приехал не обычный наряд полиции в машине с мигалками, а агенты в штатском. Как гласит официальная версия скандала, вызов сначала передали патрульному экипажу, но у тех якобы закончился бензин. Сигнал переадресовали ближайшей машине, в которой были сотрудники, работавшие в тот вечер под прикрытием. Бросив все дела, они и отправились на помощь сторожу. На них не было формы, у машины не было сирены, поэтому взломщики и попались&lt;br>На фото (слева направо): помощник главного юрисконсульта Дэвид Дорсен, генеральный прокурор штата Мэриленд Стефан Сакс и исполняющий обязанности директора ФБР Луис Патрик Грей III

На вызов приехал не обычный наряд полиции в машине с мигалками, а агенты в штатском. Как гласит официальная версия скандала, вызов сначала передали патрульному экипажу, но у тех якобы закончился бензин. Сигнал переадресовали ближайшей машине, в которой были сотрудники, работавшие в тот вечер под прикрытием. Бросив все дела, они и отправились на помощь сторожу. На них не было формы, у машины не было сирены, поэтому взломщики и попались
На фото (слева направо): помощник главного юрисконсульта Дэвид Дорсен, генеральный прокурор штата Мэриленд Стефан Сакс и исполняющий обязанности директора ФБР Луис Патрик Грей III

Фото: AP

Задержание бывших агентов ЦРУ в штабе демократов поначалу не произвело на американскую общественность никакого впечатления: в те времена подобные шпионские игры были обыденностью. На президентских выборах 1972 года Никсон одержал убедительную победу и остался в Белом доме на второй срок. Казалось, вялое расследование инцидента в отеле «Уотергейт» навсегда заглохнет. Но ФБР выложило свой главный козырь — признания полицейского, превратившие заурядное уголовное дело в захватывающий триллер&lt;br>На фото: карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая Ричарда Никсона, хватающегося за надпись I am (not) a crook — «Я (не) жулик»

Задержание бывших агентов ЦРУ в штабе демократов поначалу не произвело на американскую общественность никакого впечатления: в те времена подобные шпионские игры были обыденностью. На президентских выборах 1972 года Никсон одержал убедительную победу и остался в Белом доме на второй срок. Казалось, вялое расследование инцидента в отеле «Уотергейт» навсегда заглохнет. Но ФБР выложило свой главный козырь — признания полицейского, превратившие заурядное уголовное дело в захватывающий триллер
На фото: карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая Ричарда Никсона, хватающегося за надпись I am (not) a crook — «Я (не) жулик»

Когда начался суд над взломщиками, все газеты опубликовали их фотографии и Уотергейтский скандал самым неожиданным образом оказался связан с убийством президента Кеннеди в 1963 году в Далласе. Дело в том, что во время убийства одному из полицейских показалось, что выстрелы прозвучали не из окна дома (где находился Освальд), а с другой стороны — от поросшего кустарником пригорка. Полицейский с коллегой задержали в кустах трех подозрительных бродяг. Но после того как задержанных доставили в полицию, они бесследно исчезли. И вот 10 лет спустя полицейские якобы опознали во взломщиках Роберте Баркери и Фреде Стреджисе двух из тех самых бродяг&lt;br>На фото: обложка журнала Newsweek

Когда начался суд над взломщиками, все газеты опубликовали их фотографии и Уотергейтский скандал самым неожиданным образом оказался связан с убийством президента Кеннеди в 1963 году в Далласе. Дело в том, что во время убийства одному из полицейских показалось, что выстрелы прозвучали не из окна дома (где находился Освальд), а с другой стороны — от поросшего кустарником пригорка. Полицейский с коллегой задержали в кустах трех подозрительных бродяг. Но после того как задержанных доставили в полицию, они бесследно исчезли. И вот 10 лет спустя полицейские якобы опознали во взломщиках Роберте Баркери и Фреде Стреджисе двух из тех самых бродяг
На фото: обложка журнала Newsweek

После такого поворота вся Америка требовала дальнейшего расследования. И тут подключились журналисты The Washington Post. Им помогал заместитель директора ФБР Марк Фелт, который и руководил специальной следственной группы по расследованию происшествия в «Уотергейте» и той самой Глубокой глоткой. В 2005 году он сам в этом признался. Это подтвердили Вудворт и Бернстайн, ранее поклявшиеся не называть имя своего информатора, но теперь освобожденные от своего обещания &lt;br>На фото: заголовки газет по Уотергейтскому делу

После такого поворота вся Америка требовала дальнейшего расследования. И тут подключились журналисты The Washington Post. Им помогал заместитель директора ФБР Марк Фелт, который и руководил специальной следственной группы по расследованию происшествия в «Уотергейте» и той самой Глубокой глоткой. В 2005 году он сам в этом признался. Это подтвердили Вудворт и Бернстайн, ранее поклявшиеся не называть имя своего информатора, но теперь освобожденные от своего обещания
На фото: заголовки газет по Уотергейтскому делу

Объяснил свой поступок Фелт не обидой на Никсона, а высокими нравственными принципами, которые не позволили ему спокойно смотреть, как верховная власть США совершает преступление. Сам Ричард Никсон всегда был уверен, что его подставил именно Фелт, и оказался прав&lt;br>На фото: заместитель начальника ФБР Марк Фелт (слева) и агент ЦРУ Эдвард Миллер (в центре)

Объяснил свой поступок Фелт не обидой на Никсона, а высокими нравственными принципами, которые не позволили ему спокойно смотреть, как верховная власть США совершает преступление. Сам Ричард Никсон всегда был уверен, что его подставил именно Фелт, и оказался прав
На фото: заместитель начальника ФБР Марк Фелт (слева) и агент ЦРУ Эдвард Миллер (в центре)

Фото: Bob Daugherty / AP

После того как во взломщиках опознали экс-сотрудников ЦРУ и одновременно бродяг с места убийства Кеннеди, Никсон уволил главу управления Ричарда Хелмса. Тогда в суде, рассматривающем дело о прослушке, неожиданно появился полковник Александр Батерфильд, бывший офицер связи между Белым домом и ЦРУ. Он рассказал, что с 1970 года по приказу президента Никсона в Овальном кабинете Белого дома тайно записывались все разговоры. Также он сообщил о существовании пленки, на которой сам Никсон лично приказывает сотрудникам ЦРУ проникнуть в штаб-квартиру демократов &lt;br>На фото: глава администрации Белого дома Гарри Холдеман дает клятву в Сенате перед дачей показаний по Уотергейтскому делу, 30 июля 1973 года

После того как во взломщиках опознали экс-сотрудников ЦРУ и одновременно бродяг с места убийства Кеннеди, Никсон уволил главу управления Ричарда Хелмса. Тогда в суде, рассматривающем дело о прослушке, неожиданно появился полковник Александр Батерфильд, бывший офицер связи между Белым домом и ЦРУ. Он рассказал, что с 1970 года по приказу президента Никсона в Овальном кабинете Белого дома тайно записывались все разговоры. Также он сообщил о существовании пленки, на которой сам Никсон лично приказывает сотрудникам ЦРУ проникнуть в штаб-квартиру демократов
На фото: глава администрации Белого дома Гарри Холдеман дает клятву в Сенате перед дачей показаний по Уотергейтскому делу, 30 июля 1973 года

Фото: Bob Daugherty / AP

Сотрудники ЦРУ не имеют права проводить операции внутри страны, поэтому Сенат усмотрел в действиях президента попытку антиконституционного переворота. Была создана специальная комиссия, которая затребовала у Белого дома пленки с переговорами. Никсон утверждал, что их не существует&lt;br>На фото (слева направо): председатель разбирательства по Уотергейтскому делу Самуэль Эрвин, юристы Чарльз М. Шаффер и Роберт Си. Маккендлесс, советник Ричарда Никсона Джон Дин III

Сотрудники ЦРУ не имеют права проводить операции внутри страны, поэтому Сенат усмотрел в действиях президента попытку антиконституционного переворота. Была создана специальная комиссия, которая затребовала у Белого дома пленки с переговорами. Никсон утверждал, что их не существует
На фото (слева направо): председатель разбирательства по Уотергейтскому делу Самуэль Эрвин, юристы Чарльз М. Шаффер и Роберт Си. Маккендлесс, советник Ричарда Никсона Джон Дин III

Фото: AP

Судебные слушания транслировались по телевидению. Согласно опросам, 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание

Судебные слушания транслировались по телевидению. Согласно опросам, 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание

Через девять месяцев Верховный суд США единогласно — восемь «за», ноль «против» — вынес решение: пленки должны быть заслушаны на суде. В результате выяснилось, что прямого приказа Никсона поставить «жучки» в штабе демократов не было — записи были подчищены&lt;br>На фото: телеобращение Ричарда Никсона к нации

Через девять месяцев Верховный суд США единогласно — восемь «за», ноль «против» — вынес решение: пленки должны быть заслушаны на суде. В результате выяснилось, что прямого приказа Никсона поставить «жучки» в штабе демократов не было — записи были подчищены
На фото: телеобращение Ричарда Никсона к нации

Фото: AP

Под угрозой неминуемого импичмента Ричард Никсон решил уйти в досрочную отставку&lt;br>На фото: газета Daily Mirror, сообщающая об отставке Ричарда Никсона, 9 августа 1974 года

Под угрозой неминуемого импичмента Ричард Никсон решил уйти в досрочную отставку
На фото: газета Daily Mirror, сообщающая об отставке Ричарда Никсона, 9 августа 1974 года

В письме с просьбой об отставке (на фото) Ричард Никсон написал: «Достопочтенному Генри А. Киссинджеру, государственному секретарю. Уважаемый государственный секретарь, настоящим я оставляю должность президента Соединенных Штатов. С уважением, Ричард Никсон. 9 августа 1974 года»

В письме с просьбой об отставке (на фото) Ричард Никсон написал: «Достопочтенному Генри А. Киссинджеру, государственному секретарю. Уважаемый государственный секретарь, настоящим я оставляю должность президента Соединенных Штатов. С уважением, Ричард Никсон. 9 августа 1974 года»

«Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего»,— говорил Никсон&lt;br>На фото: Ричард Никсон покидает Белый дом

«Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего»,— говорил Никсон
На фото: Ричард Никсон покидает Белый дом

Фото: Oliver F. Atkins / U.S. federal government / Wikipedia

Новым главой государства и единственным президентом США, который не был всенародно избран на этот пост, стал заместитель Никсона Джеральд Форд&lt;br>На фото: Ричард Никсон и будущий президент США Джеральд Форд (слева)

Новым главой государства и единственным президентом США, который не был всенародно избран на этот пост, стал заместитель Никсона Джеральд Форд
На фото: Ричард Никсон и будущий президент США Джеральд Форд (слева)

Фото: File / AP

Став президентом, Джеральд Форд заявил: «Наш долгий национальный кошмар окончился» &lt;br>На фото: Джеральд Форд на слушаниях по Уотергейтскому делу

Став президентом, Джеральд Форд заявил: «Наш долгий национальный кошмар окончился»
На фото: Джеральд Форд на слушаниях по Уотергейтскому делу

Фото: AP

Так как процедура импичмента не была начата из-за досрочной отставки Никсона, Форд имел право помиловать Никсона, что он и сделал. Он предоставил ему амнистию «за все преступления, которые мог совершить» 37-й президент США во время пребывания у власти

Так как процедура импичмента не была начата из-за досрочной отставки Никсона, Форд имел право помиловать Никсона, что он и сделал. Он предоставил ему амнистию «за все преступления, которые мог совершить» 37-й президент США во время пребывания у власти

Перед судом ответили помощники президента, которые провели за решеткой от 19 месяцев до четырех с половиной лет&lt;br> На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и Гордона Лидди, участника установки прослушивающих устройств в штабе демократов

Перед судом ответили помощники президента, которые провели за решеткой от 19 месяцев до четырех с половиной лет
На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и Гордона Лидди, участника установки прослушивающих устройств в штабе демократов

После отставки Ричард Никсон поговорил с журналистом Дэвидом Фростом (на фото). Интервью стало сенсацией: в нем Никсон публично извинился перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а также за злоупотребление властью

После отставки Ричард Никсон поговорил с журналистом Дэвидом Фростом (на фото). Интервью стало сенсацией: в нем Никсон публично извинился перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а также за злоупотребление властью

Фото: AP

Слово «уотергейт» отныне стало нарицательным, также дав неофициальные названия новым политическим инцидентам: «Ирангейт» при Рональде Рейгане, «Моникагейт» или «зиппергейт» (от «зиппер» — «ширинка») при Билле Клинтоне &lt;br>На фото: здание комплекса «Уотергейт»

Слово «уотергейт» отныне стало нарицательным, также дав неофициальные названия новым политическим инцидентам: «Ирангейт» при Рональде Рейгане, «Моникагейт» или «зиппергейт» (от «зиппер» — «ширинка») при Билле Клинтоне
На фото: здание комплекса «Уотергейт»

Фото: BD / AP

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У Ричарда Никсона, 37-го президента США (на фото), не было оснований сомневаться в том, что в 1972 году он переизберется на второй срок. В его активе были высадка американцев на Луну, восстановление отношений с Китаем и фактическое окончание вьетнамской войны. «Мир уже у нас в руках»,— заявил Никсон в своей предвыборной речи и через 11 дней победил в 49 штатах. Это успех, который до сих пор не удалось повторить никому

Фото: Владимир Мусаэльян / Фотоархив журнала «Огонёк»

17 июня 1972 года в штабе Демократической партии США в вашингтонском комплексе «Уотергейт» за установкой прослушивающей аппаратуры были пойманы с поличным пять человек
На фото: штаб кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт»

Фото: AP

Помимо двух «жучков» у мужчин в деловых костюмах и резиновых перчатках были обнаружены набор отмычек и $5,3 тыс. наличными. Все арестованные оказались сотрудниками ЦРУ в отставке, а двое из них — Джеймс Маккорд и Говард Хант — числились в штате избирательного штаба Ричарда Никсона
На фото: пленка и магнитофон из Уотергейтского дела

Фото: AP / National Archives

Карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая как полиция выгоняет из штаба кандидата в президенты от Демократической партии «шпиона» и администрацию Ричарда Никсона

На фото: бывший агент ЦРУ Говард Хант, который работал в команде Ричарда Никсона и был одним из организаторов попытки установить «жучки». Именно он нанял людей, проникших в офис демократов для установки прослушивающей аппаратуры

Фото: AP

О проникновении злоумышленников в штаб-квартиру Демократической партии журналистам Washington Post Бобу Вудворту (справа) и Карлу Бернстайну (слева) рассказал человек, имя которого репортеры поклялись не называть. В историю Уотергейтского скандала он вошел под прозвищем Глубокая глотка

Фото: AP

Исследователь Роберт Геттлин в своей книге «Молчаливый заговор: свержение президента» писал: «С точки зрения предстоящих в ноябре выборов это преступление вообще было лишено всякого смысла. Никакой такой секретной информации про соперников "жучки" не могли дать: к середине июня демократы еще не избрали своего кандидата в президенты, готового бросить вызов Никсону. Да и все опросы общественного мнения свидетельствовали: кто бы ни оказался соперником Никсона, он будет разбит в пух и прах»
На фото: кандидат в президенты США от Демократической партии Джордж Макговерн

Фото: AP / Ray Stubblebine

Злоумышленников задержали при интересных обстоятельствах. Вскрыв отмычками дверь штаб-квартиры, они заклеили язычок самозахлопывающегося замка клейкой лентой. Однако охранник, совершавший ночной обход отеля, заметил скотч и оборвал его. После того как он ушел, взломщики изнутри открыли дверь и снова зафиксировали язычок замка скотчем. Когда охранник опять это увидел, то вызвал полицию
На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и члена Республиканской партии

На вызов приехал не обычный наряд полиции в машине с мигалками, а агенты в штатском. Как гласит официальная версия скандала, вызов сначала передали патрульному экипажу, но у тех якобы закончился бензин. Сигнал переадресовали ближайшей машине, в которой были сотрудники, работавшие в тот вечер под прикрытием. Бросив все дела, они и отправились на помощь сторожу. На них не было формы, у машины не было сирены, поэтому взломщики и попались
На фото (слева направо): помощник главного юрисконсульта Дэвид Дорсен, генеральный прокурор штата Мэриленд Стефан Сакс и исполняющий обязанности директора ФБР Луис Патрик Грей III

Фото: AP

Задержание бывших агентов ЦРУ в штабе демократов поначалу не произвело на американскую общественность никакого впечатления: в те времена подобные шпионские игры были обыденностью. На президентских выборах 1972 года Никсон одержал убедительную победу и остался в Белом доме на второй срок. Казалось, вялое расследование инцидента в отеле «Уотергейт» навсегда заглохнет. Но ФБР выложило свой главный козырь — признания полицейского, превратившие заурядное уголовное дело в захватывающий триллер
На фото: карикатура по Уотергейтскому делу, изображающая Ричарда Никсона, хватающегося за надпись I am (not) a crook — «Я (не) жулик»

Когда начался суд над взломщиками, все газеты опубликовали их фотографии и Уотергейтский скандал самым неожиданным образом оказался связан с убийством президента Кеннеди в 1963 году в Далласе. Дело в том, что во время убийства одному из полицейских показалось, что выстрелы прозвучали не из окна дома (где находился Освальд), а с другой стороны — от поросшего кустарником пригорка. Полицейский с коллегой задержали в кустах трех подозрительных бродяг. Но после того как задержанных доставили в полицию, они бесследно исчезли. И вот 10 лет спустя полицейские якобы опознали во взломщиках Роберте Баркери и Фреде Стреджисе двух из тех самых бродяг
На фото: обложка журнала Newsweek

После такого поворота вся Америка требовала дальнейшего расследования. И тут подключились журналисты The Washington Post. Им помогал заместитель директора ФБР Марк Фелт, который и руководил специальной следственной группы по расследованию происшествия в «Уотергейте» и той самой Глубокой глоткой. В 2005 году он сам в этом признался. Это подтвердили Вудворт и Бернстайн, ранее поклявшиеся не называть имя своего информатора, но теперь освобожденные от своего обещания
На фото: заголовки газет по Уотергейтскому делу

Объяснил свой поступок Фелт не обидой на Никсона, а высокими нравственными принципами, которые не позволили ему спокойно смотреть, как верховная власть США совершает преступление. Сам Ричард Никсон всегда был уверен, что его подставил именно Фелт, и оказался прав
На фото: заместитель начальника ФБР Марк Фелт (слева) и агент ЦРУ Эдвард Миллер (в центре)

Фото: AP / Bob Daugherty

После того как во взломщиках опознали экс-сотрудников ЦРУ и одновременно бродяг с места убийства Кеннеди, Никсон уволил главу управления Ричарда Хелмса. Тогда в суде, рассматривающем дело о прослушке, неожиданно появился полковник Александр Батерфильд, бывший офицер связи между Белым домом и ЦРУ. Он рассказал, что с 1970 года по приказу президента Никсона в Овальном кабинете Белого дома тайно записывались все разговоры. Также он сообщил о существовании пленки, на которой сам Никсон лично приказывает сотрудникам ЦРУ проникнуть в штаб-квартиру демократов
На фото: глава администрации Белого дома Гарри Холдеман дает клятву в Сенате перед дачей показаний по Уотергейтскому делу, 30 июля 1973 года

Фото: AP / Bob Daugherty

Сотрудники ЦРУ не имеют права проводить операции внутри страны, поэтому Сенат усмотрел в действиях президента попытку антиконституционного переворота. Была создана специальная комиссия, которая затребовала у Белого дома пленки с переговорами. Никсон утверждал, что их не существует
На фото (слева направо): председатель разбирательства по Уотергейтскому делу Самуэль Эрвин, юристы Чарльз М. Шаффер и Роберт Си. Маккендлесс, советник Ричарда Никсона Джон Дин III

Фото: AP

Судебные слушания транслировались по телевидению. Согласно опросам, 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание

Через девять месяцев Верховный суд США единогласно — восемь «за», ноль «против» — вынес решение: пленки должны быть заслушаны на суде. В результате выяснилось, что прямого приказа Никсона поставить «жучки» в штабе демократов не было — записи были подчищены
На фото: телеобращение Ричарда Никсона к нации

Фото: AP

Под угрозой неминуемого импичмента Ричард Никсон решил уйти в досрочную отставку
На фото: газета Daily Mirror, сообщающая об отставке Ричарда Никсона, 9 августа 1974 года

В письме с просьбой об отставке (на фото) Ричард Никсон написал: «Достопочтенному Генри А. Киссинджеру, государственному секретарю. Уважаемый государственный секретарь, настоящим я оставляю должность президента Соединенных Штатов. С уважением, Ричард Никсон. 9 августа 1974 года»

«Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего»,— говорил Никсон
На фото: Ричард Никсон покидает Белый дом

Фото: Oliver F. Atkins / U.S. federal government / Wikipedia

Новым главой государства и единственным президентом США, который не был всенародно избран на этот пост, стал заместитель Никсона Джеральд Форд
На фото: Ричард Никсон и будущий президент США Джеральд Форд (слева)

Фото: AP / File

Став президентом, Джеральд Форд заявил: «Наш долгий национальный кошмар окончился»
На фото: Джеральд Форд на слушаниях по Уотергейтскому делу

Фото: AP

Так как процедура импичмента не была начата из-за досрочной отставки Никсона, Форд имел право помиловать Никсона, что он и сделал. Он предоставил ему амнистию «за все преступления, которые мог совершить» 37-й президент США во время пребывания у власти

Перед судом ответили помощники президента, которые провели за решеткой от 19 месяцев до четырех с половиной лет
На фото: карикатура, изображающая Ричарда Никсона и Гордона Лидди, участника установки прослушивающих устройств в штабе демократов

После отставки Ричард Никсон поговорил с журналистом Дэвидом Фростом (на фото). Интервью стало сенсацией: в нем Никсон публично извинился перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а также за злоупотребление властью

Фото: AP

Слово «уотергейт» отныне стало нарицательным, также дав неофициальные названия новым политическим инцидентам: «Ирангейт» при Рональде Рейгане, «Моникагейт» или «зиппергейт» (от «зиппер» — «ширинка») при Билле Клинтоне
На фото: здание комплекса «Уотергейт»

Фото: AP / BD

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