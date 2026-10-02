Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию «с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.

В районе аэропорта действуют ограничения на использование воздушного пространства, отметили в ведомстве. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнули там.

С чем именно связаны ограничения, в ведомстве не уточнили. Обычно подобные меры в российских аэропортах вводят из-за опасности ударов БПЛА.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Режим работы по согласованию не означает полной остановки аэропорта: прием и отправка самолетов продолжаются, но выполняются с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства и решений профильных органов. Поэтому в расписании рейсов возможны изменения, и обычное расписание не гарантирует неизменность времени вылета или прилета.

Для пассажиров это означает риск корректировок рейсов и необходимость заранее уточнять информацию о времени вылета и прилета через онлайн-табло аэропорта. Такой порядок применялся в московских аэропортах и ранее, в частности в сообщении Росавиации от 12 июля 2026 года.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд