В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты
Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию «с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.
В районе аэропорта действуют ограничения на использование воздушного пространства, отметили в ведомстве. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнули там.
С чем именно связаны ограничения, в ведомстве не уточнили. Обычно подобные меры в российских аэропортах вводят из-за опасности ударов БПЛА.
Режим работы по согласованию не означает полной остановки аэропорта: прием и отправка самолетов продолжаются, но выполняются с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства и решений профильных органов. Поэтому в расписании рейсов возможны изменения, и обычное расписание не гарантирует неизменность времени вылета или прилета.
Для пассажиров это означает риск корректировок рейсов и необходимость заранее уточнять информацию о времени вылета и прилета через онлайн-табло аэропорта. Такой порядок применялся в московских аэропортах и ранее, в частности в сообщении Росавиации от 12 июля 2026 года.