В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию «с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.

В районе аэропорта действуют ограничения на использование воздушного пространства, отметили в ведомстве. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнули там.

С чем именно связаны ограничения, в ведомстве не уточнили. Обычно подобные меры в российских аэропортах вводят из-за опасности ударов БПЛА.