За день над Россией сбили более 220 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 227 беспилотников над территорией России с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской и Самарской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В Белгородской области при атаках за день погиб один человек, пострадали еще трое, следует из данных оперштаба региона.