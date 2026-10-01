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За день над Россией сбили более 220 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 227 беспилотников над территорией России с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской и Самарской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В Белгородской области при атаках за день погиб один человек, пострадали еще трое, следует из данных оперштаба региона.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2024 года сообщалось, что защиту от беспилотников с постоянно меняющейся траекторией перестраивали по двум направлениям: модернизировали радиочастотные и оптические системы обнаружения, а также меняли тактику применения и размещение средств.

У перехвата есть и территориальное ограничение: в городской черте применять ракеты небезопасно, поэтому такой способ поражения там не подходит. При обходе беспилотниками подмосковных систем ПВО избежать ущерба, по оценке собеседников «Ъ FM», будет трудно.

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