За день над Россией сбили более 220 беспилотников
Силы ПВО уничтожили 227 беспилотников над территорией России с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской и Самарской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
В Белгородской области при атаках за день погиб один человек, пострадали еще трое, следует из данных оперштаба региона.
В августе 2024 года сообщалось, что защиту от беспилотников с постоянно меняющейся траекторией перестраивали по двум направлениям: модернизировали радиочастотные и оптические системы обнаружения, а также меняли тактику применения и размещение средств.
У перехвата есть и территориальное ограничение: в городской черте применять ракеты небезопасно, поэтому такой способ поражения там не подходит. При обходе беспилотниками подмосковных систем ПВО избежать ущерба, по оценке собеседников «Ъ FM», будет трудно.