Акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие

Акционеры ПАО «Газпром нефть» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 42,51 руб. на акцию. Дата отсечки для получения дивидендов — 13 октября. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Утвержденный размер выплат акционерам в 2,6 раза превышает дивиденды за аналогичный период прошлого года — 17,3 руб. на акцию. За весь 2025 год компания выплатила 45,41 руб. на акцию.

Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает выплату акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, которая составила 286,1 млрд руб. по итогам первого полугодия. Всего компания выплатит акционерам 201,55 млрд руб.