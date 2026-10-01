До 2 тыс. кв. м увеличилась площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге
Площадь возгорания в особняке Ф. Л. Миллера в центре Санкт-Петербурга выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
К тушению привлекли 125 спасателей и 25 единиц техники. Пожарные тратят много времени, чтобы ограничить скопление людей возле места ЧП, сообщил «Фонтанке» начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка. Информации о пострадавших не поступало.
Здание находится напротив Исаакиевского собора на улице Якубовича. В ноябре 2021 года его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Его планировали отреставрировать более чем за 700 млн рублей и приспособить под современное жилье. В доме сохранились интерьеры: лепной декор, камины, элементы из натурального дерева.
Для особняка Ф. Л. Миллера пожар означает риск для проекта, который предполагал сохранение объекта культурного наследия и его приспособление под жилье. Для таких проектов привлечение проектного финансирования затруднено из-за несостыковок между градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия и законом «Об участии в долевом строительстве».
До ввода здания в эксплуатацию и продажи квартир основным источником средств остаются собственные деньги инвестора. Поэтому восстановление повреждений после пожара должно будет финансироваться в тот же период, когда затраты на реставрацию еще нельзя окупить за счет реализации жилья, что создает дополнительное ограничение для проекта.