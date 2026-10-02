«Норникель» и УГМК могут стать основными плательщиками нового налога на допдоходы

«Норникель», «Полюс», «Мангазея», «Ареал», РМК и УГМК могут стать крупнейшими плательщиками нового налога на дополнительные доходы для отдельных добывающих организаций. Об этом говорится в презентации Минфина (есть у “Ъ”), содержание которой подтвердили два собеседника в горно-металлургической отрасли.

Согласно материалам Минфина, на долю этих компаний придется в следующие три года порядка 60% от общего объема новых налоговых поступлений, которые на 2026 год оцениваются в 372 млрд руб., на 2027 год — в 239 млрд руб., на 2028 год — в 72 млрд руб. Суммарно за 2026–2028 годы поступления в бюджет оцениваются в 683 млрд руб. Крупнейшим плательщиком, согласно презентации, может стать «Норникель» (171 млрд руб. за три года).

В результате принятия законопроекта чистая прибыль «Норникеля» за 2026 год может снизиться на 39 млрд руб. (на 13% от ранее ожидаемого уровня), «Полюса» — примерно на 26 млрд руб., или на 12–13%, прогнозирует собеседник “Ъ”. Опрошенные металлургические компании от комментариев отказались. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налоговые дела пошли в гору».