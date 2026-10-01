Путин рассказал о «сложных и правильных» предложениях Трампа по Украине
Путин: Трамп предложил сложные для России шаги по украинскому конфликту
В предложениях президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта есть сложные для России решения, заявил президент Владимир Путин. Однако Москва считает их шагами в правильном направлении, добавил российский президент.
«Если они (западные страны и Украина.— “Ъ”) согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». По его словам, стоит выйти на мирные договоренности в гуманитарной сфере, которые бы включали вопросы русского языка и отношения к православной церкви.
Владимир Путин отмечал, что Россия была готова вернуться к мирным переговорам с Украиной после сентябрьских выборов в Госдуму. Удары ВСУ по российским регионам в дни голосования ситуацию усложнили, добавил он.
Сложность предложений для Москвы связана прежде всего с территориальным вопросом: на переговорах России и США по нему не удалось достичь компромисса. При этом американский мирный план обсуждался поэтапно — его разделили на четыре пакета и разбирали отдельно каждый пункт, что подразумевало, что согласие с общим направлением не означало принятия всех положений.
В марте 2025 года российская сторона связывала возможное прекращение огня с контролем по всей линии боевого соприкосновения, остановкой принудительной мобилизации на Украине и прекращением перевооружения ВСУ. В изложенной схеме урегулирования также предусматривались немедленная остановка боевых действий по линии фронта и возобновление прямых переговоров Москвы и Киева, но территориальный компромисс оставался отдельным нерешенным вопросом.
Российская позиция заметно расходилась с условиями, опубликованными в июне 2026 года украинской и европейской сторонами: они включали гарантии безопасности Украине с возможным размещением многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов до компенсации ущерба и немедленное полное прекращение огня. Москва называла эти требования нереалистичными, поэтому приемлемость американских предложений зависела не только от прекращения боевых действий, но и от содержания договоренностей по территориям, безопасности и дальнейшим военным ограничениям.