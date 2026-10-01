Путин рассказал о «сложных и правильных» предложениях Трампа по Украине

В предложениях президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта есть сложные для России решения, заявил президент Владимир Путин. Однако Москва считает их шагами в правильном направлении, добавил российский президент.

«Если они (западные страны и Украина.— “Ъ”) согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». По его словам, стоит выйти на мирные договоренности в гуманитарной сфере, которые бы включали вопросы русского языка и отношения к православной церкви.

Владимир Путин отмечал, что Россия была готова вернуться к мирным переговорам с Украиной после сентябрьских выборов в Госдуму. Удары ВСУ по российским регионам в дни голосования ситуацию усложнили, добавил он.