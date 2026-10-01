Путин предложил Китаю сотрудничество на месторождении меди в Сибири
Китайские компании — одни из самых активных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. Они смогут войти в проект по разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири, добавил глава государства.
«И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
Удоканское месторождение в Забайкальском крае — крупнейшее по запасам меди в России. Ресурсы оцениваются в 26,7 млн тонн.
Президент России Владимир Путин 2 сентября 2026 года дал старт работе гидрометаллургического завода ГМК «Удокан» по видеосвязи, который является частью проекта по освоению Удоканского месторождения меди. Ранее, 15 сентября 2026 года, Владимир Путин разрешил сделки с акциями «Холдинговой компании «Удоканская медь» с участием резидентов недружественных стран. Еще в 2023 году президент Путин поручил правительству включить в программу геологоразведки изучение недр на Дальнем Востоке и в Сибири, отметив, что недра этих регионов изучены всего на 35%, что открывает возможности для кратного роста добывающих отраслей.