Путин предложил Китаю сотрудничество на месторождении меди в Сибири

Китайские компании — одни из самых активных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. Они смогут войти в проект по разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири, добавил глава государства.

«И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Удоканское месторождение в Забайкальском крае — крупнейшее по запасам меди в России. Ресурсы оцениваются в 26,7 млн тонн.