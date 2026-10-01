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Путин заявил о готовности к переговорам по Украине

Россия хотела бы как можно скорее завершить конфликт с Украиной при помощи переговоров, заявил президент Владимир Путин. Европе, по его словам, следует прекратить обвинять российскую сторону в том, что она не хочет вести их.

«(Нужно.— "Ъ") исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так и ее спонсорам на Западе, прежде всего Европе»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»

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По словам Владимира Путина, желания приостанавливать боевые действия нет со стороны Украины. ВСУ нанесли массированные удары по России в дни выборов 18-20 сентября, напомнил он. При этом темп продвижения российских вооруженных сил в зоне СВО растет, отметил президент. По его словам, только за последний месяц российские войска заняли 1,3 кв. км территорий.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российская переговорная позиция связывает политическое урегулирование не просто с прекращением боевых действий, а с устранением того, что Москва называет первопричинами кризиса. В декабре 2025 года Владимир Путин относил к ним вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

В июне 2026 года Россия заявляла о готовности обсуждать мирное соглашение на основе договоренностей, о которых говорилось на переговорах в Анкоридже. Москва допускала определенные компромиссы, но оговаривала, что с ними должен согласиться Киев, поэтому готовность к диалогу в этой конструкции зависит не только от российской стороны.

Позиция Москвы предусматривала и продолжение давления при отсутствии содержательных переговоров: в декабре 2025 года Владимир Путин говорил о достижении поставленных целей военным путем в случае отказа Украины от диалога. При этом в августе 2025 года Россия заявляла, что готова ждать, если украинское руководство считает момент неподходящим; прямые переговоры российских и украинских делегаций возобновились в мае 2025 года после трехлетнего перерыва.

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