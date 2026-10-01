Путин заявил о готовности к переговорам по Украине

Россия хотела бы как можно скорее завершить конфликт с Украиной при помощи переговоров, заявил президент Владимир Путин. Европе, по его словам, следует прекратить обвинять российскую сторону в том, что она не хочет вести их.

«(Нужно.— "Ъ") исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так и ее спонсорам на Западе, прежде всего Европе»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

По словам Владимира Путина, желания приостанавливать боевые действия нет со стороны Украины. ВСУ нанесли массированные удары по России в дни выборов 18-20 сентября, напомнил он. При этом темп продвижения российских вооруженных сил в зоне СВО растет, отметил президент. По его словам, только за последний месяц российские войска заняли 1,3 кв. км территорий.