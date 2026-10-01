Путин: скоро все будут ездить на китайских машинах

Президент России Владимир Путин заявил, что европейская автомобильная промышленность находится в «глубоком кризисе». По его мнению, скоро все будут ездить на китайских автомобилях.

«Автомобильная промышленность Европы, ну где она? Глубокий кризис. Предприятия закрываются, да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

В России уже ездят на китайских машинах, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, это сотрудничество имеет двусторонний характер — доля российских промышленных товаров на китайском рынке постоянно растет.