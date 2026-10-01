Путин: скоро все будут ездить на китайских машинах
Президент России Владимир Путин заявил, что европейская автомобильная промышленность находится в «глубоком кризисе». По его мнению, скоро все будут ездить на китайских автомобилях.
«Автомобильная промышленность Европы, ну где она? Глубокий кризис. Предприятия закрываются, да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
В России уже ездят на китайских машинах, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, это сотрудничество имеет двусторонний характер — доля российских промышленных товаров на китайском рынке постоянно растет.
Рост китайских марок в России обеспечил не только потребительский интерес к их оснащению. После ухода западных брендов образовался дефицит автомобилей, который стали закрывать поставками из Китая: оптовые закупки позволяли конкурировать с европейскими машинами, подорожавшими из-за параллельного импорта. Дополнительным стимулом для покупателей были ожидания более доступного обслуживания.
Дальнейшее расширение китайских марок не выглядит безграничным: в декабре 2024 года их долю на российском рынке оценивали как близкую к максимуму. В марте 2023 года единственным производителем, который в обозримом будущем мог потеснить китайские автомобили, называли АвтоВАЗ, поэтому прогноз об их преобладании зависит не только от ухода иностранных конкурентов, но и от способности российского производителя нарастить предложение.