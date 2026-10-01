WSJ: США направляют на Ближний Восток третий авианосец

Соединенные Штаты отправляют третью ударную авианосную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты на Ближний Восток. Численность американских войск в регионе увеличится на 9–10 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Газета высказывает предположение, что это связано с намерением президента США Дональда Трампа возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов.

По словам источников газеты, корабли, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион в конце ноября. Авианосец «Теодор Рузвельт» покинул свой порт приписки Сан-Диего в воскресенье, три корабля морской пехоты вышли из порта в понедельник.

В настоящее время в регионе находятся два авианосца — «Джордж Г. У. Буш» и «Джордж Вашингтон». Общее количество американских войск в регионе оценивается в более чем 50 тыс. человек. Газета отмечает, что «Джордж Вашингтон» после прибытия «Теодора Рузвельта» может вернуться к месту своего постоянного базирования на базу ВМС Йокосука в Японии. Если же он останется в регионе, то впервые с апреля этого года там будут находиться сразу три авианосные группы ВМС США.

Представители Белого дома и военного министерства США не ответили на запрос газеты о комментариях.

Андрей Келекеев