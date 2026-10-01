Владимира Дергачева исключили из списка участников объявленного иноагентом Brief

Минюст исключил бывшего главного редактора Telegram-канала Brief (объявлен иноагентом) Владимира Дергачева из списка участников организаций — иностранных агентов. Его имя пропало из раздела об участниках проектов «ЕЖ» (объявлен иноагентом) и «ЕЖ LAB» (объявлен иноагентом).

Информацию господин Дергачев подтвердил РБК. «Очень рад этому событию, продолжу работу в сфере коммуникаций»,— сказал он.

Минюст внес Telegram-канал Brief в реестр иноагентов 16 августа 2024 года. В числе участников проекта ведомство указало в том числе журналистку Екатерину Винокурову. Вскоре Telegram-канал сменил название на «ЕЖ/дневник» (объявлен иноагентом), однако и эти сведения ведомство добавило в реестр.

Владимир Дергачев работал в «Газете.Ru», РБК и «Известиях», с 2021 по 2024 год был главным редактором сайта RTVI. Летом 2026 года объявил о запуске коммуникационного агентства Сократ 2.0.