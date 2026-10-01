Должность худрука пермского Театра-Театра будет упразднена

Сегодня были подведены итоги конкурса на должность художественного руководителя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Театра-Театра. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, ни одна из представленных на заключительном этапе программ развития театра «не прозвучала достаточно убедительно, масштабно и амбициозно». «Было принято решение никого не приглашать на должность художественного руководителя ТТ и в перспективе упразднить ее», — уточнили в пресс-службе.

При этом с частью кандидатов будет продолжено сотрудничество. Речь идет о Марке Букине, который останется главным режиссером Твоего молодежного театра (ТМТ), Марии Тихоновой, которую пригласили на должность главного режиссера театра с акцентом на управление большой сценой. С Сергеем Пантыкиным будет обсуждаться реализация камерных проектов для детской сцены и концертных форматов, а с Александром Шумилиным – работа в рамках сайт-специфик спектаклей и проекта «Театр горожан».

Напомним, конкурс на должность худрука Театра-Театра проходил с 10 августа по 30 сентября в три этапа. К защите проектов по развитию театра было допущено пять кандидатов.

Прежде художественным руководителем Театра-Театра был Борис Мильграм. 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить его за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.