Путин рассказал о строительстве объектов ОПК в «безопасных районах» России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Размещение новых оборонных объектов в безопасных районах связано с ростом угрозы ракетных и беспилотных атак в глубине российской территории. В октябре 2025 года Владимир Путин говорил о таких ударах по гражданским объектам, а в числе мер реагирования называл усиление защиты критически важной энергетической и транспортной инфраструктуры и оснащение ее дополнительными средствами защиты. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса это означает, что при выборе площадки учитывается не только производственная целесообразность, но и возможность снизить уязвимость объекта.

Ограничением для таких проектов остается стоимость привлечения денег. В феврале 2025 года отмечалось, что при высокой ключевой ставке трудно рассчитывать на возобновление инвестиционных проектов и запуск новых производств; одним из возможных механизмов поддержки назывались точечные субсидии критически важным предприятиям в обход банков.