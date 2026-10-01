Путин счел нелепым предложение о прекращении ударов по судам Украины
Россия отвергает поступающие предложения остановить удары по украинским судам в обмен на прекращение атак ВСУ на российские НПЗ, заявил президент Владимир Путин. Он назвал такие инициативы нелепыми.
По словам господина Путина, российское дизельное топливо в любом случае не попадает на мировые рынки, поскольку в отношении него действуют санкции. «Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ должны прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Выглядит нелепо просто»,— сказал президент на форуме «Валдай».
Предложение представляло собой ограниченное прекращение огня с разными, но связанными объектами: Россия должна была остановить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина — атаки на российские НПЗ и танкеры «теневого флота». Поэтому схема затрагивала одновременно энергоснабжение Украины, нефтепереработку в России и безопасность судоходства.
Предыстория атак на НПЗ относится как минимум к марту 2024 года, когда украинские беспилотники ударили по нескольким российским предприятиям, включая Рязанскую НПК, Нижегородский, Сызранский и Славянский НПЗ. Вашингтон призывал Киев прекратить такие атаки, поскольку опасался роста цен на бензин.