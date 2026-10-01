Путин счел нелепым предложение о прекращении ударов по судам Украины

Россия отвергает поступающие предложения остановить удары по украинским судам в обмен на прекращение атак ВСУ на российские НПЗ, заявил президент Владимир Путин. Он назвал такие инициативы нелепыми.

По словам господина Путина, российское дизельное топливо в любом случае не попадает на мировые рынки, поскольку в отношении него действуют санкции. «Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ должны прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Выглядит нелепо просто»,— сказал президент на форуме «Валдай».