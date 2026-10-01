Путин оценил ущерб от ударов по российским НПЗ в 1% ВВП
Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Удары по НПЗ нанесли вред, но после ответных ударов России у Украины теперь нет сталелитейной отрасли, сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
По словам Владимира Путина, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадает из-за санкций.
В марте 2024 года правительство ввело запрет на экспорт бензина на фоне остановки ряда перерабатывающих мощностей на НПЗ, пытаясь не допустить нехватки топлива. Это ограничение вывоза стало первым шагом в реакции на перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов.
На внешнем рынке последствия описывались иначе. В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за конфликта с Украиной. По его мнению, из-за российско-украинского конфликта цены на дизель по всему миру начали расти.