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Путин оценил ущерб от ударов по российским НПЗ в 1% ВВП

Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Удары по НПЗ нанесли вред, но после ответных ударов России у Украины теперь нет сталелитейной отрасли, сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»

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По словам Владимира Путина, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадает из-за санкций.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2024 года правительство ввело запрет на экспорт бензина на фоне остановки ряда перерабатывающих мощностей на НПЗ, пытаясь не допустить нехватки топлива. Это ограничение вывоза стало первым шагом в реакции на перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов.

На внешнем рынке последствия описывались иначе. В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за конфликта с Украиной. По его мнению, из-за российско-украинского конфликта цены на дизель по всему миру начали расти.

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