Путин оценил ущерб от ударов по российским НПЗ в 1% ВВП

Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Удары по НПЗ нанесли вред, но после ответных ударов России у Украины теперь нет сталелитейной отрасли, сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

По словам Владимира Путина, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадает из-за санкций.