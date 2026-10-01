Путин призвал поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния

В арсенале ведущих мировых держав есть оружие, «способное уничтожить все живое», заявил президент России Владимир Путин. Он призвал снова поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния.

«Профессионализм в военной сфере — это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай». Он подчеркнул, что Россия никогда первой не атаковала объекты, «напрямую не относящиеся к военной инфраструктуре противника».

По словам президента, не стоит надеяться, что такое оружие никогда не будет применено. «Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны иметь это в виду и избежать этого»,— добавил Владимир Путин.