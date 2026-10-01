В Саратове с 30 октября вводят плату за парковку на нескольких улицах

С 30 октября в Саратове несколько парковок станут платными. В администрации города отмечают, что благодаря нововведению водителям будет проще найти свободное место, а количество поездок в его поисках сократится. Об этом мэр Игорь Молчанов сообщил в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 30 октября в Саратове начнут брать плату за парковку

Фото: Администрация Волгограда С 30 октября в Саратове начнут брать плату за парковку

Фото: Администрация Волгограда

Стоимость парковки будет зависеть от категории автомобиля и продолжительности пребывания. Для транспортных средств категорий «А» и «М» цена варьируется от 20 до 30 руб. в зависимости от времени, а для машин категории «В» — от 30 до 45 руб. На остальные виды транспорта действуют более высокие ставки: от 40 до 60 руб.

Владельцы автомобилей могут выбрать удобный способ расчета. Доступны мобильное приложение «Горпарковки», отправка СМС на номер 2730, оплата через официальный сайт, терминалы Сбербанка (наличные или безналичные средства) и сканирование QR-кода.

Первые 15 минут стоянки не тарифицируются. Если автомобиль находится на парковке дольше этого срока, оплата за весь период должна быть произведена в течение 15 минут после въезда.

В перечень платных парковочных пространств войдут Привокзальная площадь, ул. Радищева (от ул. Кутякова до ул. Московской), ул. Кутякова (от ул. Горького до ул. Радищева), парковочный карман возле дома № 38/40 на ул. Чапаева, ул. Ульяновская (парковочный карман возле дома № 38/40 по Чапаева), ул. Вольская (от ул. Московской до ул. Киселева и от ул. Киселева до ул. Большой Казачьей).

Парковка будет работать по будням: с 8:00 до 20:00 — платно, с 20:01 до 7:59 — бесплатно. В выходные и праздничные дни плата взиматься не будет.

Марина Окорокова