Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании Space X с космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Тетерятниковым стартовал с мыса Канаверал во Флориде и отправился к Международной космической станции. Об этом сообщило NASA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philip Scott Andrews / Reuters Фото: Philip Scott Andrews / Reuters

В состав миссии, помимо Сергея Тетерятникова, вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Сейчас на орбитальной лаборатории работают семь человек: космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.