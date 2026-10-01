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Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании Space X с космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Тетерятниковым стартовал с мыса Канаверал во Флориде и отправился к Международной космической станции. Об этом сообщило NASA.

Фото: Philip Scott Andrews / Reuters

Фото: Philip Scott Andrews / Reuters

В состав миссии, помимо Сергея Тетерятникова, вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Сейчас на орбитальной лаборатории работают семь человек: космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Полеты российских космонавтов на Crew Dragon — часть программы перекрестных полетов: американские астронавты при этом отправляются к станции на российских «Союзах». Такая схема позволяет сохранять на МКС представителей обеих сторон, даже если для доставки очередного экипажа используется корабль только одной из них.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о трех полетах российских космонавтов на Crew Dragon и трех астронавтов США на «Союзах»; первоначально оно охватывало период 2022–2024 годов. В рамках договоренности на станции должны находиться как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA, чтобы в нештатной ситуации оставалась возможность управлять российским и американским сегментами МКС.

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