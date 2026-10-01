Путин назвал ошибки советской власти
Путин назвал ошибкой попытки властей СССР понравиться Западу
Президент России Владимир Путин назвал развал Советского Союза трагедией для десятков миллионов людей. Он упрекнул позднее советское руководство в «беспечности и наивности». По словам главы государства, одной из его ошибок стало желание понравиться Западу.
«Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные — перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно, большую долю от советского наследия»,— добавил Владимир Путин.
При Михаиле Горбачеве позднесоветский курс включал попытку создать экономику без «Железного занавеса». Речь шла об отказе от прежней изоляции и изменении условий взаимодействия с внешним миром.
В последующей истории вопрос о сближении с Западом получил практическое продолжение в дискуссии о членстве в НАТО: СССР, а затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в альянс, но получали отказ. В 2000 году президент США Билл Клинтон называл вступление России в НАТО нереальным.