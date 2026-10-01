Путин назвал ошибки советской власти

Президент России Владимир Путин назвал развал Советского Союза трагедией для десятков миллионов людей. Он упрекнул позднее советское руководство в «беспечности и наивности». По словам главы государства, одной из его ошибок стало желание понравиться Западу.

«Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные — перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно, большую долю от советского наследия»,— добавил Владимир Путин.