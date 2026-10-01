Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: «Давайте жить дружно»

Владимир Путин призвал западные страны жить дружно

Президент России Владимир Путин призвал западные страны «жить дружно» и вместе искать пути, как этого добиться. По его словам, выстраивание доверия — сложный и хрупкий процесс, а интересы могут не совпадать полностью даже у самых близких партнеров.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если мы хотим жить — а все хотят жить — то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении: «Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать». <...> Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Выступление Владимира Путина на Валдае

Читать далее

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд