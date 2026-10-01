В Саратове самосвал столкнулся с тепловозом на переезде
В Саратове на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с маневровым тепловозом. Пострадавших нет. Проводится процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности движения (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
В Саратове после столкновения самосвала с тепловозом начали проверку по ст. 263 УК РФ
Фото: Западное МСУТ СКР
По предварительным данным, вечером 30 сентября 26-летний водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. В МСУТ отметили, что схода подвижного состава не допущено.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.