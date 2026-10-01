В Саратове самосвал столкнулся с тепловозом на переезде

В Саратове на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с маневровым тепловозом. Пострадавших нет. Проводится процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности движения (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове после столкновения самосвала с тепловозом начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Западное МСУТ СКР В Саратове после столкновения самосвала с тепловозом начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Западное МСУТ СКР

По предварительным данным, вечером 30 сентября 26-летний водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. В МСУТ отметили, что схода подвижного состава не допущено.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Марина Окорокова