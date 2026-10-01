Reuters: сирийские чиновники и «Хезболла» провели тайные переговоры в Турции

Представители сирийского правительства и ливанского движения «Хезболла» провели секретную встречу на территории Турции в сентябре, сообщили источники Reuters. Целью переговоров было снизить напряженность и обсудить вопрос безопасности обеих сторон. Это были первые известные очные переговоры между сторонами, которые долгое время считались противниками, отмечает агентство.

Сирия попросила «Хезболлу» прекратить контрабанду оружия через свою территорию и ликвидировать оставшиеся ячейки движения, особенно на юге страны, рассказали источники Reuters. По их словам, представители группировки не дали прямого ответа на эти требования, но пообещали не вмешиваться во внутренние дела Сирии. По данным ливанского источника, стороны «добились значительного прогресса» в вопросах безопасности.

Как пишет Reuters, встреча прошла при содействии турецких спецслужб. В ней участвовали представители сирийской разведки и МИД, а также делегация «Хезболлы», следует из публикации. В результате переговоров стороны договорились, что не считают друг друга врагами, утверждает агентство. Дамаск также заверил движение, что не будет вмешиваться в ситуацию в Ливане и пытаться разоружить «Хезболлу» военным путем.

Представители Ирана, главного союзника «Хезболлы», во встрече не участвовали. Как сообщают СМИ, Тегеран знал о переговорах, но остался недоволен тем, что его не пригласили. Во вторник Сирия заявила о задержании ячейки «Хезболлы», которая якобы готовила запуск ракет с юга страны. Движение отвергло это обвинение.

Переговоры состоялись после падения правительства Башара Асада и смены власти в Сирии. Во время гражданской войны «Хезболла» отправило бойцов в Сирию, чтобы поддержать его правительство. После этого отношения между движением и новым сирийским правительством ухудшились из-за обвинений Дамаска в переброске оружия через сирийскую территорию. «Хезболла» обвинения отвергла.

Анна Барышева