Путин: ИИ может привести к цифровому тоталитаризму
Мировому сообществу еще предстоит научиться жить с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю,
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
За сценарием цифрового тоталитаризма стоят не только абстрактные опасения, а конкретные практики: социальный скоринг, массовая слежка и использование ИИ для решений, затрагивающих права людей. В 2021 году к рискам также относили распространение несуществующей или некорректной информации и установление тотального контроля над обществом.
Сдерживать такие последствия предлагалось через более жесткое регулирование. Среди мер назывались обязанность организации доказывать безопасность алгоритма, право человека пересмотреть его решение и законодательный запрет на дискриминирующие параметры ИИ; в 2025 году отдельно подчеркивалось, что окончательная ответственность за решение должна оставаться за человеком.