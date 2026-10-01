Путин: ИИ может привести к цифровому тоталитаризму

Мировому сообществу еще предстоит научиться жить с искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю,

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого»,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».