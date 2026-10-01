Путин: Россия поддерживает реформу ООН
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай». Структура организации, по его словам, должна отражать многообразие мира, а более существенную роль в ней должны играть Азия, Африка, Латинская Америка.
Владимир Путин отметил, что к ООН сейчас есть обоснованные замечания: она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано. «Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая стремится присвоить себе функции управления»,— сказал он. По его словам, реформа невозможна без внутреннего консенсуса.
Практическое содержание такой реформы — изменение состава Совета Безопасности ООН за счет стран глобального Юга и Востока. По состоянию на 2022 год в нем было 15 мест: пять постоянных с правом вето и десять непостоянных, сменяющихся каждые два года.
Обсуждавшиеся варианты различались по конструкции: один предполагал увеличить число непостоянных членов с 10 до 20 и ввести категорию долгосрочных членов с возможностью немедленного переизбрания. При этом Россия выступала за реформу, не соглашаясь отказываться от права вето, поэтому предметом консенсуса становится не только расширение Совета, но и сохранение существующих полномочий постоянных членов.
Наиболее серьезные попытки сделать Совет Безопасности более представительным и эффективным предпринимались в 1990-х и начале 2000-х годов, однако согласовать и реализовать предложенные изменения тогда не удалось. История этих переговоров объясняет, почему реформа требует отдельного согласия государств по составу Совета и статусу его членов.