Путин: Россия поддерживает реформу ООН

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практическое содержание такой реформы — изменение состава Совета Безопасности ООН за счет стран глобального Юга и Востока. По состоянию на 2022 год в нем было 15 мест: пять постоянных с правом вето и десять непостоянных, сменяющихся каждые два года.

Обсуждавшиеся варианты различались по конструкции: один предполагал увеличить число непостоянных членов с 10 до 20 и ввести категорию долгосрочных членов с возможностью немедленного переизбрания. При этом Россия выступала за реформу, не соглашаясь отказываться от права вето, поэтому предметом консенсуса становится не только расширение Совета, но и сохранение существующих полномочий постоянных членов.

Наиболее серьезные попытки сделать Совет Безопасности более представительным и эффективным предпринимались в 1990-х и начале 2000-х годов, однако согласовать и реализовать предложенные изменения тогда не удалось. История этих переговоров объясняет, почему реформа требует отдельного согласия государств по составу Совета и статусу его членов.