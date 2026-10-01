Главы МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии провели переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицем и Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудили механизмы получения от Грузии гарантий ненападения и начало процесса оформления границ.

«В формате "тройки" рассмотрены глобальные и региональные сюжеты, вызывающие взаимный интерес. Собеседники высказались за продолжение постоянного прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией на Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье»,— говорится в заявлении МИД России.

Стороны также обсудили пути достижения общих приоритетов в рамках переговорного механизма и начало процесса международно-правового оформления границ между Грузией и ее соседями. «Главы дипломатических ведомств подтвердили настрой трех государств на углубление союзнических отношений. Приоритетное внимание было уделено вопросам поручений, данных президентами России и Абхазии, России и Южной Осетии по итогам их встреч, включая двусторонние беседы 9 мая в Москве»,— отмечается в сообщении.

Лусине Баласян