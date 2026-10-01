Объем торгов на Мосбирже вырос на 36% в сентябре

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в сентябре составил 220,8 трлн руб., увеличившись на 35,7% по сравнению с сентябрем прошлого года. По сравнению с августом объем вырос на 13,3%. Информация приведена в пресс-релизе Мосбиржи.

Месячный объем торгов обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен в июле: объем торгов тогда составил 210,5 трлн руб.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями за месяц составил 2,6 трлн руб., а среднедневной объем — 202 млрд руб. Объем первичного размещения облигаций в сентябре составил 2,8 трлн руб., размещение однодневных облигаций — 98 млрд руб.