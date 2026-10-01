Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»
Путин заявил о высокой вероятности продолжения военных конфликтов в мире
Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что в мире с высокой вероятностью продолжат происходить военные конфликты, призвал Запад «жить дружно» и предупредил о риске ИИ-тоталитаризма. Подробнее — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
О новом миропорядке
- Всем в мире — Востоку и Западу, Северу и Югу — рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства.
- Тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность.
- Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, дело не только в политике.
- Многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются.
- Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
- Для любого государства внутренняя стабильность всегда важнее всего остального, власти могут предпринимать различные методы для ее обеспечения.
- По мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться в лучшую сторону, к более стабильному демократическому миропорядку.
- Нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания.
- Некоторые международные организации сейчас не сокращают риски, а провоцируют их в интересах одной группы стран.
- В ответе на текущие вызовы нужно учитывать, как сегодняшние действия скажутся на будущем, «нельзя за деревьями не видеть леса».
- Отсутствие общепризнанных правил в мире зачастую приводит к попыткам агрессивного установления собственных правил отдельными странами.
- Международные отношения требуют аккуратности, соблюдения не только буквы, но и духа закона, уважение и приличия в этой сфере важны.
- Принцип «сила есть — ума не надо» кажется главенствующим для ряда стран, но до добра это не доводит.
- Созданные после Второй мировой войны международные институты больше не отражают ситуацию в мире.
- Систематический обман, фарс и глумление над фактами уничтожает международное право.
- России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире.
- Ситуация в Европе и мире весьма опасна.
- Формирование многополярного мира неизбежно, но пока страны только нащупывают контуры будущего, нужно пережить нынешнее нестабильное время.
- Важно избежать реализации самых разрушительных угроз в нынешнее непростое время.
- Вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества.
- Сейчас надо поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов.
- Идея Большого евразийского партнерства приобретает особую актуальность в условиях мировой нестабильности.
- Острые вопросы, такие как бедность, экология и неравенство, нужно решать если не на глобальном уровне, то на региональном.
- Мы отвечаем за планету в целом, но «прежде всего за собственный дом и его окрестности».
- Если ружье (ядерное оружие. — «Ъ») висит на стене — оно выстрелит, нужно иметь это в виду и избежать этого.
Об ИИ и технологических изменениях
- Технологические изменения в мире уже затрагивают биологическую сущность человека.
- Технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.
- Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом.
- Цифровой тоталитаризм будет таким же мрачным примером тоталитарного прошлого в мире.
- История человечества показывает, что остановить прогресс невозможно, это касается и ИИ, его роль будет возрастать.
Об ООН
- Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу.
- Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, который сейчас труднодостижим.
- Трансформация ООН состоит не только в расширении СБ, но и в добавлении нового содержания работы организации.
- Россия выступает за то, чтобы структура ООН больше отражала многообразие мира.
- Азия, Африка и Латинская Америка должны играть в ООН более существенную роль.
Украина
- Нужно вместе искать выход из украинского кризиса.
- Западу не надо было превращать русофобию в идеологию на Украине
- Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
- Российские военные никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника.
Распад СССР
- Распад СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, это поменяло их судьбу.
- Распад СССР стал результатом недальновидности советского руководства.
- Слепое доверие позднесоветских лидеров Западу и уверенность в «джентльменских соглашениях» сыграло злую шутку с СССР.
О Западе
- Запад на практике пытался делать все, чтобы доразвалить Россию, несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью единого пространства.
- Реальное влияние стран Запада в мире снижается в пользу растущего благосостояния других стран.
- Западу придется научиться взаимодействовать со странами мирового большинства, этот процесс не будет быстрым.
- Давайте жить дружно.
- Россию на Западе до сих пор воспринимают как часть империи, говоря на своих мероприятиях и сходках, что «надо доразвалить империю».