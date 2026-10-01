Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»

Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что в мире с высокой вероятностью продолжат происходить военные конфликты, призвал Запад «жить дружно» и предупредил о риске ИИ-тоталитаризма. Подробнее — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О новом миропорядке Всем в мире — Востоку и Западу, Северу и Югу — рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства.

Тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность.

Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, дело не только в политике.

Многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются.

Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.

Для любого государства внутренняя стабильность всегда важнее всего остального, власти могут предпринимать различные методы для ее обеспечения.

По мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться в лучшую сторону, к более стабильному демократическому миропорядку.

Нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания.

Некоторые международные организации сейчас не сокращают риски, а провоцируют их в интересах одной группы стран.

В ответе на текущие вызовы нужно учитывать, как сегодняшние действия скажутся на будущем, «нельзя за деревьями не видеть леса».

Отсутствие общепризнанных правил в мире зачастую приводит к попыткам агрессивного установления собственных правил отдельными странами.

Международные отношения требуют аккуратности, соблюдения не только буквы, но и духа закона, уважение и приличия в этой сфере важны.

Принцип «сила есть — ума не надо» кажется главенствующим для ряда стран, но до добра это не доводит.

Созданные после Второй мировой войны международные институты больше не отражают ситуацию в мире.

Систематический обман, фарс и глумление над фактами уничтожает международное право.

России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире.

Ситуация в Европе и мире весьма опасна.

Формирование многополярного мира неизбежно, но пока страны только нащупывают контуры будущего, нужно пережить нынешнее нестабильное время.

Важно избежать реализации самых разрушительных угроз в нынешнее непростое время.

Вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества.

Сейчас надо поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов.

Идея Большого евразийского партнерства приобретает особую актуальность в условиях мировой нестабильности.

Острые вопросы, такие как бедность, экология и неравенство, нужно решать если не на глобальном уровне, то на региональном.

Мы отвечаем за планету в целом, но «прежде всего за собственный дом и его окрестности».

Если ружье (ядерное оружие. — «Ъ») висит на стене — оно выстрелит, нужно иметь это в виду и избежать этого.

Об ИИ и технологических изменениях Технологические изменения в мире уже затрагивают биологическую сущность человека.

Технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.

Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом.

Цифровой тоталитаризм будет таким же мрачным примером тоталитарного прошлого в мире.

История человечества показывает, что остановить прогресс невозможно, это касается и ИИ, его роль будет возрастать.

Об ООН Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу.

Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, который сейчас труднодостижим.

Трансформация ООН состоит не только в расширении СБ, но и в добавлении нового содержания работы организации.

Россия выступает за то, чтобы структура ООН больше отражала многообразие мира.

Азия, Африка и Латинская Америка должны играть в ООН более существенную роль.

Украина Нужно вместе искать выход из украинского кризиса.

Западу не надо было превращать русофобию в идеологию на Украине

Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.

Российские военные никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника.

Распад СССР Распад СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, это поменяло их судьбу.

Распад СССР стал результатом недальновидности советского руководства.

Слепое доверие позднесоветских лидеров Западу и уверенность в «джентльменских соглашениях» сыграло злую шутку с СССР.

О Западе Запад на практике пытался делать все, чтобы доразвалить Россию, несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью единого пространства.

Реальное влияние стран Запада в мире снижается в пользу растущего благосостояния других стран.

Западу придется научиться взаимодействовать со странами мирового большинства, этот процесс не будет быстрым.

Давайте жить дружно.

Россию на Западе до сих пор воспринимают как часть империи, говоря на своих мероприятиях и сходках, что «надо доразвалить империю».

Эрдни Кагалтынов