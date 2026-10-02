В Черноземье 3 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +13°C

В субботу, 3 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +1°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +13°C, вечером опустится до +11°C, а ночью снова будет +8°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +8°C, днем воздух прогреется до +11°C, вечером ожидается вновь +8°C, а ночью температура вновь опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +7°C, днем будет до +12°C, вечером — +9°C, а ночью температура снова опустится до +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +10°C, вечером вновь будет +7°C, а ночью столбик термометра покажет +4°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +8°C, днем — +12°C, вечером столбик термометра покажет до +9°C, а ночью — +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +6°C, днем — +9°C, вечером — +5°C, а ночью столбик термометра опустится до +1°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова