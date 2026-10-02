Книжная ярмарка, Курентзис в кино и фестиваль пантомимы

В ближайшие выходные на Нижегородской ярмарке развернется большая книжная ярмарка с новинками более 100 издательств и творческими встречами с писателями, в Доме актера им. В.В. Вихрова пройдет фестиваль пластического искусства и пантомимы «Жест», а в Пакгаузах — концерты в рамках фестиваля «Современная музыка». Эти и другие события — в подборке «Ъ-Приволжье».

Выставки Нижегородская книжная ярмарка 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В пассаже Главного ярмарочного дома открывается Нижегородская книжная ярмарка. В экспозиционной части свои новинки представят более 100 издательств из 16 регионов. А в рамках событийной программы презентации книг проведут Дарья Донцова, Александра Маринина, Олег Рой, Любовь Казарновская и другие авторы, творческие встречи запланированы с Юлией Высоцкой, Вадимом Верником, Туттой Ларсен, Ольгой Савельевой, Еленой Крыгиной и другими известными журналистами, блогерами, писателями, актерами. Также в программе ярмарки международный форум «Золотой витязь», посвященный духовным ценностям: его откроют Николай Бурляев, Валерий Баринов и Ольга Кабо. Большой блок мероприятий посвящен детям и подросткам: в программе есть встречи с писателями Еленой Ульевой, Юлией Симбирской и другими, а также интерактивные игры — например, вместе с автором сценариев мультсериалов «Три кота» и «Отель у Овечек» Анастасией Клочковой дети узнают, как рождаются герои книг и мультфильмов, придумают собственного персонажа и попробуют себя в роли писателей, художников и архитекторов. Когда: 2 — 4 октября Где: Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская ул., 13 Билеты: вход свободный «Зоомир» 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ежегодная выставка животных на Нижегородской ярмарке. В программе — рейтинговые выставки собак, на которых будут представлены 3,5 тыс. питомцев более 200 пород, выставки кошек, в том числе шоу «Мисс Кошка», «Мистер Кот» и мега-ринг «Золотая кошка Нижнего Новгорода» — отборочный тур всероссийского финала. На отдельной выставке покажут грызунов от питомника Pixie (дегу, крысы, морские свинки, сахарные поссумы) и дзержинского МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (кролики, шиншиллы, песчанки, акомисы, насекомые). А представители сообщества «Рыжий Нижний» и приюта бездомных животных «Ежкин дом» покажут домашних лис и расскажут, как их содержать. Когда: 3 — 4 октября, 10:00 — 18:00 Где: Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская ул., 13 Билеты: 300 — 400 руб.

Фестивали Фестиваль пластического искусства и пантомимы «Жест» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Событие посвящено 40-летию легендарного «Мим-парада 86» — первого Всесоюзного Горьковского фестиваля пластического искусства, который проходил в городе в 1986 году. В программе «Жеста» — детские и взрослые спектакли: от классической пантомимы до буффонады, клоунады и фокусов, интерактивные постановки и авангардный театр Буто. Кроме того, запланированы мастер-классы преподавателей Московского театра О. Табакова и петербургского театра Terra Mobile, лекция от основателя и главного режиссера театра «Преображение» Анатолия Малофеева о нижегородской пантомиме, а также театрализованное шествие по Большой Покровской. Полная программа — в группе фестиваля «ВКонтакте». Когда: 1 — 4 октября Где: Дом актера им. В.В. Вихрова, ул. Пискунова, 10 Вход: 400 — 2500 руб. Концерты «Тишина и память» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ В рамках фестиваля «Современная музыка» под управлением Федора Безносикова выступит Российский национальный оркестр. «Вечер, в котором большая музыка становится пространством памяти, размышления и тишины», — так анонсируют концерт организаторы. В программе — Пятая симфония, написанная в 1937 году, и «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, а также оркестровые скетчи «Тишина и обратный путь» Б. Циммермана. «Праздничная увертюра» была в программе первого всесоюзного фестиваля «Современная музыка», который состоялся в Горьком в 1962 году. Тогда композитор первый и единственный раз дирижировал оркестром, исполнявшим его произведения. Когда: 2 октября, 19:00 Где: Концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж Билеты: 500 — 2500 руб. «Новый Вавилон» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский театр оперы и балета Фото: Нижегородский театр оперы и балета Еще один концерт в рамках фестиваля «Современная музыка» посвящен немому фильму Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Новый Вавилон» 1929 года о Французской революции — это был первый российский фильм, для которого специально была написана музыка. В исполнении лауреата Международного конкурса имени П. И. Чайковского Даниила Когана и оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина под управлением Федора Леднева прозвучит музыка Б. Циммермана, Х. Лахенмана и Д. Шостаковича. Когда: 3 октября, 19:00 Где: Концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж Билеты: 700 — 2500 руб.

Спектакли «Николаевский театр» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Премьерная постановка Александра Мюрисепа, выпущенная в мае этого года к 130-летию открытия здания театра. Театр был построен в 1894 —1896 годах по проекту архитектора В. А. Шретера к открытию XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки. История его появления почти детективная: «Мало кто знает о том, что театр мог иметь иной облик, мог быть построен в другом месте, мог быть деревянным, да и, вполне вероятно, его возведение могло бы не произойти вообще», — интригуют создатели спектакля. Когда: 4 октября, 11:00 Где: Нижегородский театр драмы им. М.Горького, Белинского ул., 59 Билеты: 400 — 1000 руб.

Лекции «Савва Мамонтов и Абрамцевский кружок» 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Научный сотрудник Нижегородского художественного музея Алена Трофимова расскажет об участии мастеров кружка Саввы Мамонтова во Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде: как художники творческого объединения — например, Михаил Врубель, Константин Коровин — повлияли на художественный облик выставки. Регистрация на мероприятие — по ссылке. Когда: 3 октября, 14:00 Где: Выставочный Пакгауз, Стрелка ул., 21и Билеты: по регистрации «Маяковский и футуристы в фотографии» 12+ Лекция профессора Нижегородского филиала Высшей школы экономики Леонида Большухина в рамках совместного проекта Вышки и Русского музея фотографии «ПроЯвление. Лекторий о фотографии в литературе». Встреча посвящена визуальной мифологии Владимира Маяковского и его окружения. Бурлюк, Хлебников, ЛЕФ и, конечно, Александр Родченко — ключевой персонаж, превративший иллюстрации к текстам поэта в самостоятельное художественное высказывание. Регистрация на мероприятие — по ссылке. Когда: 6 октября, 18:00 Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а Билеты: 150 руб., по регистрации